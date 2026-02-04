Herkesin Gözü Bu Oyunda! Geliştiricisine Servet Kazandırdı

Arc Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülmesinden bu yana en popüler oyunlar arasında zirvede konumlanıyor. Bu yenilikçi oyunun yakaladığı popülerlik, oyunun mevcut olduğu tüm platformda milyonlarca satılmasını sağladı. Tam sürümünün yayınlanmasından bu yana her ne kadar kısa bir zaman geçmiş olsa da şimdiden geliştiricisine bir servet kazandırmış görünüyor.

Arc Raiders'in Toplam Satış Miktarı ve Kazancı Açıklandı

Arc Raiders, tüm platformlarda toplamda 15 milyon satış miktarını aştı. Bu sayının 12 milyondan 15 milyona ulaşması ise beklenenden de hızlı gerçekleşti. Şu ana kadar elde edilen toplam gelir, 500 milyon doları (21 milyar 756 milyon 50 bin TL) geçti. Üstelik oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana çok da uzun bir zaman geçmediğini göz önünde bulunduracak olursak bunun çok önemli bir başarı olduğunu söylemek mümkün.

Oyun pazarı için tatil sonrası dönem biraz durgunluk anlamına gelir. Ne var ki bu, Arc Raiders için tam tersi bir etki yarattı. Öyle ki oyun sadece Ocak ayında Steam'de 1,5 milyon satıldı. Yaklaşık 50 milyon dolar (2 trilyon 175 milyon 629 bin 900 TL) gelir elde ederek ayın en çok satılan oyunu hâline geldi.

Aynı dönemde Oyun, PlayStation ve Xbox'ta da benzer bir başarı elde etti. Bu oyun, Ocak ayında hem PlayStation hem Xbox'ta toplam 1,7 milyon satıldı. Böylece toplam satış miktarı 15 milyonun üzerine çıktı.

Bu ay içinde ayrıca aylık aktif oyuncu sayısı 10 milyona ulaştı. Aralık ayına göre yüzde 8 oranında bir artış yaşanması, oyunun kitlesini sadece korumakla sınırlı kalmadığını, bunun üzerine katarak daha büyüdüğünü gösteriyor. Şu anki ilerlemeye bakılacak olursa yakın zamanda 20 milyona ulaşması muhtemel.