Türkçe Destekli Arc Raiders'ı Ücretsiz Oynama Fırsatı! Tarih Verildi

Büyük bir merakla beklenen ARC Raiders hakkında önemli bir duyuru yapıldı. Çıkışını gerçekleştirmesine iki hafta kalan oyun, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı Embark Studios, oyuncuların gönüllü bir şekilde katılımıyla birlikte bu süreçte büyük çaplı bir test gerçekleştirmeyi planlıyor.

Arc Raiders Kısa Süreliğine Ücretsiz Olacak

Embark Studios tarafından yapılan açıklamaya göre Arc Raiders, 17-19 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olacak. Oyuna PlayStation 5, Xbox Series X / S, Epic Games ve Steam üzerinden erişilebilecek. Bunun sıradan bir test süreci olmadığının altını çizen geliştirici, oyun piyasaya sürüldüğünde her şeyin hazır olması için sunucu kapasitesini kapsamlı bir şekilde test edileceğini belirtti.

Arc Raiders'ı ücretsiz deneme imkânına sahip olmak için sadece 16 yaş ve üzerinde olmak yeterli oluyor. Herhangi bir kod gerekmeyecek, bekleme listesine katılma şartı olmayacak. Bu sayede oyunu doğrudan deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca bu sürecin bir parçası olduğunuz için özel bir sırt çantası elde edeceksiniz. Bu ödül, 30 Ekim'den itibaren oyuna ne zaman girerseniz o zaman sizin olacak.

Hafta sonu oyun ücretsiz erişime açıldıktan sonra bazı silah ve ekipmanları deneyebileceksiniz ancak bunlardan bazıları oyun çıkışını gerçekleştirene kadar kullanılamayacak.Oyunda birçok özellik mevcut olacak ancak bunlar test sürecinde aktif olmayacak. Ayrıca bu süreçte oyuncuların kaydettiği hiçbir ilerleme, oyun piyasaya sürüldüğünde geçerliliğini korumayacak. Yani kazandığınız her şeyi kaybedeceksiniz.

Arc Raiders Nasıl Bir Oyun?

Arc Raiders, en iyi TPS oyunları arasında yer almaya hazırlanan bir oyun. Embark Studios tarafından geliştirilen oyunda makineler insanlar için ciddi bir tehdit oluşturacak. Oyunda insanlık için tehlikeli yeryüzüne çıkıp değerli kaynaklar toplamamız ve herhangi bir kayıp vermeden geri dönmemiz gerekecek.

Oyun, son derece kaotik bir dünya sunacak ve sürekli bir gerilim hissiyatı uyandıracak. Dolayısıyla kendinizi her an tetikte olmak zorunda gibi hissedeceksiniz. Oyunda hem Arc makinelerine hem insanlara karşı mücadele vereceğiz. Mümkün olduğunca fazla ganimet topladıktan sonra bunları ekipman alıp evimizi geliştirmek için kullanacağız.