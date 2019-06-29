Arkadaşlık Uygulaması Bumble'a Görüntülü ve Sesli Konuşma Geliyor

Online randevu ve arkadaşlık uygulaması Bumble'a gelen bir özellik kapsamında yeni tanıştığınız birisiyle görüntülü veya sesli konuşmayı tercih edebileceksiniz. Bu özellik Bumble BFF dahil tüm Bumble kullanım durumları için geçerlidir.

Bumble'a gelen görüntülü sohbet ve sesli arama arkasındaki fikir iki yönlü çalışıyor. İlk olarak birisiyle görüşme yapmak için güvenlik önlemi almanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra da uygulama sizi uyardıktan sonra d iğer kişinin nasıl biri olduğu hakkında fikir edinebilirsiniz.

Yeni özelliğe ilişkin bir blog yazısı yayınlayan Bumble Kurucusu ve CEO'su Whitney Wolfe Herd açıklamasında "Dijital dünyanın sohbet geleceği, tüm medya platformlarındaki kullanıcıların güvenliği ve iyiliği ile tanımlanacak" ifadelerini kullandı. Yani Bumble'a görüntülü ve sesli görüşme gelmiş olsa da güvenlik tedbiri elden bırakılmıyor.

Geçtiğimiz süreçte Bumble AI ile uygunsuz görüntüleri ayıklamak isteyen şirket, kullanıcıların yaptığı video ve ses içeriğinin görüşme bittikten sonra derhal silineceğini ve Bumble'ın arşivlemeyeceğini de dile getirdi. Ayrıca kadınların sohbet başlattığı Bumble BFF ve profesyonel ağlar için Bumble Bizz uygulamaları da görüşme özelliğini alacak.