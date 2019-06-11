Assassin's Creed Odyssey için Discovery Modu Sonbaharda Geliyor

Assassin's Creed Origins oyununun en çok ilgi gören yanlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Discovery moduydu. Ünlü tarihçilerle çalışılarak hazırlanan bu mod sayesinde Antik Mısır dönemi hakkında engin bilgilere sahip olabiliyorduk. Assassin's Creed Odyssey ile ilgili olarak paylaşılan ilk detayların arasında bu modun serinin yeni oyununda da yer alacağını öğrenmiştik. Ne var ki E3 2019 fuarındaki Ubisoft konferansına kadar esamesi bile okunmamıştı.

Ama artık Discovery modu için beklenen zaman yavaş yavaş geliyor. Yapılan açıklama ile Discovery Tour: Ancient Greece modu Assassin's Creed Odyssey oyununa Sonbahar mevsiminde eklenecek. Yayınlanacak olan ücretsiz güncelleme ile gelecek olan Philosophy (Felsefe), Architecture (Mimari), Daily Life (Günlük Yaşam), War (Savaş) ve Myths (Efsaneler) kategorilerinde yirmi dokuz bölgedeki üç yüzden fazla nokta ile Antik Yunan dönemi hakkında merak ettiğiniz her türlü bilgiye ulaşabileceksiniz. Ayrıca mevcut bilginizi tazelemek için de ideal olacak.

Assassin's Creed Odyssey için hikaye yaratma modu PC platformunda aktif!

Assassin's Creed Odyssey ile ilgili bir diğer önemli duyuru ise hikaye yaratma modu oldu. Story Creator Mode adı altında yayınlanmış olan mod ile kendi görevlerinizi oluşturabileceksiniz. Şu an için beta aşamasında olan moda bağlı olarak belirli bir kişiyi veya kişileri özgür bırakma, suikast düzenleme veya belirli yerlere gitmek gibi aralarından seçim yapabileceğiniz altı farklı araştırma hedefi bulunuyor. Buna ek olarak, kendi hikayenizi oluştururken, oyunun duruma göre dallanıp budaklanabilen ve her birinin de farklı bir şekilde sonuçlandığı bir diyalog sisteminden yararlanabileceksiniz.

Ubisoft tarafından verilen diğer bilgilere bakacak olursak, senaryo modundaki tarihi ve hayali kişilikleri de oluşturacağınız hikayelere dahil edebilmenin yanı sıra diyaloglardaki rol oynama sistemini de kendinize göre ayarlayabileceksiniz. Mesela karşınızdaki kişiye yalan söylemek, ona saldırmak veya konuşmayı kısa kesmek gibi.

Son olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi beta aşamasında olan Story Creator Mode şu an için sadece PC platformunda bulunuyor ve ağ tabanlı olduğu için mutlak suretle internet erişiminizin olması gerekiyor.