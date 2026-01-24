1.049 TL'lik Açık Dünya Oyunu Sınırlı Süre Ücretsiz! Hemen Oynayın

Oyuncular tarafından çok beğenilen bir Avatar oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. Yeni başlayan fırsat sayesinde hafta sonunu oldukça eğlenceli zaman geçirme fırsatına sahip olunabiliyor. Açık dünya olması sayesinde özgürce keşif yapabileceğiniz oyuna şu anda pek çok platformdan ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

Avatar: Frontiers of Pandora Ücretsiz Oldu

Avatar: Frontiers of Pandora kısa süreliğine PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Ubisoft Connect üzerinden bedava oynanabiliyor. Normalde PlayStation mağazasında 1.049 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen bu oyun, deneme süresi (23-26 Ocak 2026) boyunca size toplam beş saatlik bir oynanış sunuyor.

Bu beş saatlik kısıtlamadan da anlaşılacağı üzere oyunun ücretsiz sürümü birçok kısıtlama ile birlikte geliyor. Bu versiyon sadece The Aranahe Clan bölümünde yer alan Hometree'ye ulaşana kadar ilerleme imkânı sağlıyor. Öte yandan sadece tek oyunculu modda oynanabiliyor. Co-op moduna sadece tam sürümde erişilebiliyor.

Deneme süresi boyunca eğer oyunu beğenir ve satın almaya karar verirseniz ilerlemenize de hiçbir şey olmuyor. Ücretsiz deneme sürümünün ne kadar izin verdiğine bağlı olarak kaydettiğiniz bütün ilerleme, oyunu satın aldıktan sonra kavuşacağınız tam sürüme aktarılacak. Dolayısıyla hiçbir kaybınız olmadan oyunu oynamaya kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Avatar: Frontiers of Pandora Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz / Intel Core i7-8700K 3.70 GHz veya daha iyisi

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD RX 5700 (8 GB) / Intel Arc A750 (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

Avatar: Frontiers of Pandora Önerilen Sistem Gereksinimleri