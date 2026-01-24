1.049 TL'lik Açık Dünya Oyunu Sınırlı Süre Ücretsiz! Hemen Oynayın
Sevilen Avatar oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Şu an itibarıyla tamamen bedava denenebiliyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Avatar: Frontiers of Pandora, 23-26 Ocak 2026 tarihleri arasında ücretsiz erişime açıldı.
- Oyunun ücretsiz versiyonu, 5 saate kadar oynama imkânı sunuyor.
- Deneme sürümü, sadece tek oyunculu modda oynanabiliyor.
Oyuncular tarafından çok beğenilen bir Avatar oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. Yeni başlayan fırsat sayesinde hafta sonunu oldukça eğlenceli zaman geçirme fırsatına sahip olunabiliyor. Açık dünya olması sayesinde özgürce keşif yapabileceğiniz oyuna şu anda pek çok platformdan ücretsiz erişim sağlanabiliyor.
Avatar: Frontiers of Pandora Ücretsiz Oldu
Avatar: Frontiers of Pandora kısa süreliğine PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Ubisoft Connect üzerinden bedava oynanabiliyor. Normalde PlayStation mağazasında 1.049 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen bu oyun, deneme süresi (23-26 Ocak 2026) boyunca size toplam beş saatlik bir oynanış sunuyor.
Bu beş saatlik kısıtlamadan da anlaşılacağı üzere oyunun ücretsiz sürümü birçok kısıtlama ile birlikte geliyor. Bu versiyon sadece The Aranahe Clan bölümünde yer alan Hometree'ye ulaşana kadar ilerleme imkânı sağlıyor. Öte yandan sadece tek oyunculu modda oynanabiliyor. Co-op moduna sadece tam sürümde erişilebiliyor.
Deneme süresi boyunca eğer oyunu beğenir ve satın almaya karar verirseniz ilerlemenize de hiçbir şey olmuyor. Ücretsiz deneme sürümünün ne kadar izin verdiğine bağlı olarak kaydettiğiniz bütün ilerleme, oyunu satın aldıktan sonra kavuşacağınız tam sürüme aktarılacak. Dolayısıyla hiçbir kaybınız olmadan oyunu oynamaya kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.
Avatar: Frontiers of Pandora Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz / Intel Core i7-8700K 3.70 GHz veya daha iyisi
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 5700 (8 GB) / Intel Arc A750 (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alan
Avatar: Frontiers of Pandora Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz / Intel Core i5-11600K 3.9 GHz ya da daha iyisi
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alan