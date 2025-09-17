2 Kişilik Efsane Oyunun Ücretsiz Sürümü Çıktı! Hemen Oynayın

Little Nightmares serisinin büyük merakla beklenen yeni oyunu için heyecan verici bir gelişme meydana geldi. Little Nightmares 3'ün demo sürümü yayınlandı. Tamamen ücretsiz sunulan demo sürüm sayesinde oyunu satışa sunulmadan önce denemenize imkân tanıyor. Böylece çıkış tarihini beklemeden oyunun nasıl bir deneyim sunduğu hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.

Little Nightmares 3'ün Ücretsiz Demosu Yayınlandı

Little Nightmares 3'ün demo sürümü Steam, Xbox ve PlayStation mağazaları üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı. Bulmaca, macera ve platform türlerini birleştiren Little Nightmares 3'te Low ve Alone isimli iki farklı karakter yer alıyor. Her karakterin kendine özel yetenekleri var. Low ok ve yay kullanıyor, Alone ise bir İngiliz anahtarı taşıyor.

İş birliğine dayalı bulmacaları çözmek için bu iki karakterin yeteneklerini bir arada kullanmak büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında her iki karakterin de birbirini tamamladığını söylenebilir. Yanınızdaki karakter, oyunun çok oyunculu desteği sayesinde bir başkası olabilir. Yalnız oynamayı tercih ederseniz yapay zeka desteği de mevcut.

Oyunda hem tek oyunculu mod hem de co-op mod bulunuyor. Dolayısıyla Little Nightmares 3, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harika bir seçenek. Serinin önceki oyunları gibi bu oyun da gizlilik ve hayatta kalmaya odaklanıyor. Yani oyunda dev canavalardan saklanmamız, yavaş hareket etmemiz ve çevredeki ipuçlarını kullanmamız son derece önemli.

Mekân açısından geniş bir yelpaze sunan oyunda her mekânın kendine özgü korkunç canavarları bulunuyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Bu yeni oyun, özellikle görsellik açısından inanılmaz bir etkileyici deneyim sunuyor ve bölümler üzerinde ne kadar büyük titizlikle çalışıldığını görebiliyorsunuz.

Little Nightmares 3 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Demoyu PC üzerinden oynamak istiyorsanız Steam sayfasındaki "Little Nightmares III – Demo İndir" bölümünde yer alan "İndir" butonuna tıklamanız yeterli.

PlayStation oyuncularının demo sürümünün yer aldığı sayfadaki "Kütüphaneye Ekle" butonuna basması gerekiyor. Xbox kullanıcılarının ise Little Nightmares III - Demo sayfasında bulunan "Al" butonuna tıklamaya ihtiyacı var. Bu işlemden hemen sonra oyun indirilmeye başlanacak.

Little Nightmares 3 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

PC fiyatı: Steam'de 26,02 dolar (1.074 TL)

Steam'de 26,02 dolar (1.074 TL) Xbox fiyatı: 1.399 TL

1.399 TL PlayStation fiyatı: 1.749 TL

Little Nightmares 3 Çıkış Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Little Nightmares 3, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series x/S, Xbox One, Nintendo Switch ve Switch 2 için satışa sunulacak. Serinin önceki oyunu Little Nightmares 2, 2021 yılının şubat ayında çıkmıştı.

Little Nightmares 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-6500 or AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-6500 or AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Çözünürlük: 1080p

1080p Ayarlar: Düşük

Düşük FPS: 60 FPS

Little Nightmares 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri