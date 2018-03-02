Battlefield V İkinci Dünya Savaşı'nı Konu Alacak

Sızdırılan yeni bir görüntü Battlefield serisinin yeni oyununun Battlefield V isminde olacağını ortaya koyarken, oyunun direkt olarak Battlefield 1’in devamı niteliğinde olacağı söylendi.

İsveçli oyun geliştirme stüdyosu DICE tarafından yapılan Battlefield serisi ilk olarak 2002 yılında Battlefield 1942 isimli oyunla birlikte piyasaya çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan ilk oyundan sonra modern savaşlara odaklanan yapımcılar, BF2 ve BF4 gibi muhteşem oyunları da geliştirmişlerdi.

2016 yılında bir sürpriz yaparak, Birinci Dünya Savaşı’nda gerçekleşen savaşları konu alan Battlefield 1 ile oyuncuların karşısına çıkan DICE ve Electronics Arts, farklı hikaye anlatımının yanı sıra başarılı bir oynanış geliştirmeleriyle takdirleri toplamayı başarmışlardı.

Son haftalarda Battlefield serisinin yeni oyunu üzerinde çalışıldığı haberleri yapılmaya başlanmışken, bugün yeni bir görsel yayınlandı. Yeni oyunun ilk test aşamalarından alındığı belli olan ve oyuna dair herhangi bir detay içermese de çok merak edilen isim konusuna açıklık getiren sızıntı görsel, oyunun geçeceği döneme dair detayları da bir nebze gösterdi.

İsmi belli olmayan bir oyuncu tarafında servis edile ekran görüntüsünde, yeni oyunun isminin açıkça Battlefield V olacağı görülebiliyordu. Bunun yanı sıra Battlefield V’in İkinci Dünya Savaşı yıllarını anlatacağı söylenirken, direkt olarak Battlefield 1’in devamı niteliğinde olacağının da altı çizildi.

Şimdilik Battlefield V’e dair daha fazla bilgi elimize ulaşmazken, yakın zaman sonra yeni Battlefield oyununa dair videoların ve görsellerin resmi olarak yayınlanmaya başlanabileceği iddialar arasında yerini aldı.