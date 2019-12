Bayonetta Xbox One için de Yayınlanacak

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimiz ile Vanquish oyununun mevcut nesle taşınacağını öğrenmiştik. Bu gelişmenin ardından Microsoft Store üzerinde oyuncuları sevindirecek yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bir başka PlatinumGames oyunu olan Bayonetta da seneye Xbox One için satışa sunulacak.

Aynı Vanquish gibi Bayonetta da PlatinumGames tarafından geliştirilmiş ve SEGA tarafından yayınlanmıştı. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde 2010 yılı içerisinde PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan oyun, 2017 yılında PC oyuncularıyla da buluşmuştu.

Hideki Kamiya (Devil May Cry) tarafından yönetilen ve oyuna adını veren karakterin hikayesinin anlatıldığı konuya göre Bayonetta ışık, karanlık ve kargaşa arasındaki dengeyi sağlayan bir klanın hayatta kalan son üyesi. Hem kendisini hem de dünyanın dengesini muhafaza edebilmek için defnediliyor. Ne var ki, bu olaydan beş yüz yıl sonra keşfedilmesi ve uyandırılması ile felaketler zinciri de tetiklenmiş oluyor.

Microsoft Store sayfasına bakılırsa, Bayonetta Xbox One platformuna Vanquish ile aynı gün, yani 18 Şubat 2020 tarihinde gelecek ve 4K çözünürlükte 60 FPS gibi oldukça akıcı bir deneyim sunulacak.

Her iki oyunu ayrı ayrı alabileceğiniz gibi Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle adı altında birlikte de satın alabileceksiniz. Eğer her iki oyunu da henüz oynamamışsanız ve Xbox One sahibiyseniz, bizce bir şans verin.