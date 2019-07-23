Beyond: Two Souls, Epic Game Store Üzerinden Satışa Sunuldu

Heavy Rain sonrasında bir diğer Quantic Dream oyunu daha PC platformuna geldi. Beyond: Two Souls da dün itibarıyla Epic Games Store üzerinden satışa sunuldu.

Ellen Page, Willem Dafoe, Kadeem Hardison ve Eric Winter gibi ünlü oyuncuların karşımıza çıktığı oyunda, hikaye esasen Jodie Holmes ve aralarında görünmez bir bağın olduğu Aiden isimli ruhani bir varlığın etrafında dönüyor. Ölümden sonra ne olduğunun sorgulandığı oyunda, ana karakterimiz Jodie'nin on sekiz yıllık bir süreçte başından geçenlere tanık oluyoruz.

2013 yılında PlayStation 3 için satışa sunulmuş olan Beyond: Two Souls, bu nesilde öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Epic Games ile yapılan anlaşma doğrultusunda GDC 2019 konferansında sürpriz bir şekilde PC platformu için de uyarlanacağı duyurulan oyun için beklenen haber gün sonunda geldi. Oyunun Epic Games Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Beyond: Two Souls oyununun PC versiyonunun 4K çözünürlük, 60 FPS ve 21:9 gibi çok geniş ebatlı monitörleri destekleyeceğini söylemeden geçmeyelim.

Beyond: Two Souls En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) veya günceli

İşlemci: i5-4430 @ 3.0 GHz veya muadili

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) veya AMD Radeon HD 7870 (2 GB)

DirectX: DirectX Versiyon 11

Beyond: Two Souls Önerilen Sistem Gereksinimleri