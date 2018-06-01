Binlerce Parçalık Oyun Koleksiyonu Açık Artırmaya Çıktı

Klasik oyunlar üzerine yazdığı kitaplarla tanınan 45 yaşındaki Bill Loguidice, binlerce parçadan oluşan oyun koleksiyonunu satışa çıkarma kararı aldı. Oldukça nadir parçaların yer aldığı koleksiyonun Fairchild Channel F’ten Wii U’ya kadar on binlerce kalem ürün içerdiği söylendi.

Günümüzde klasik oyunlara dair nadir parçaları bulmak ve satın almak oldukça kolay; ancak e-ticaretin bu kadar gelişkin olmadığı günlerde oyunlara dair koleksiyon yapmak epey zordu. Buna rağmen günlerce gezerek kendine devasa bir koleksiyon yaratmayı başaran Bill Loguidice, elindeki bütün ürünleri açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

Koleksiyona 90’lı yıllarda satın aldığı yedi yaşındaki bir Atari 2600 ile başladığı söyleyen Loguidice, sonrasında kendini tutamadığını ve yeni ürünler satın almaya devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır klasik oyunlara dair ürünler toplayan ve bunun için oldukça büyük miktarlarda paralar harcayan koleksiyoncu, artık böylesine büyük bir koleksiyonu saklama maliyetinin kendisine yük olması sebebiyle açık artırmaya gitmek istediğini açıkladı.

Halihazırda çok az örneği olan birçok ürünün koleksiyonda yer aldığını hatırlatan Bill Loguidice, bu akşamdan itibaren Bodnar’s Açık Artırma Merkezi’nden tek seferde en fazla 100 ürün almak kaydıyla satın alım yapılabileceğini hatırlattı. Satışa çıkan koleksiyon ise şöyle oldu: