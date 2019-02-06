Bir Sonraki Samsung Galaxy Note'un S Pen Kaleminde Kamera Olabilir

Samsung’un yaptığı yeni patent başvurusunda ortaya çıkan bilgilere göre, bir sonraki Samsung Galaxy Note modelinin S Pen kaleminde kamera olabilir.

Ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) belgelerinde, Samsung’un yeni patentinin ismi “Electronic pen device having optical zoom“ yani “Optik yakınlaştırmalı elektronik kalem.” Paylaşılan patent görsellerinde ise S Pen kaleminin üst kısmına konumlandırılmış kamera bulunuyor.

Paylaşılan görsele göre S Pen optik sistem, görüntü sensörü, kontroller ve kontrol anahtarı olmak üzere dört ana bileşenden oluşuyor. Bu kontrol butonları sayesinde kullanıcılar, gelecek Galaxy Note modellerinde S Pen üzerinden kamerayı kontrol edebilecek.

Gelecek Samsung Galaxy Note Modellerinde Ön Kamera Olmayabilir

Samsung’un gelecek Galaxy Note modellerinde ön kamerayı kaldıracağı iddia ediliyor. Böylece Galaxy Note modellerinin ön yüzeyinde bulunan ekran deliği ortadan kalkacak ve cihazların ön yüzeyi tamamen çerçevesiz ekrana sahip olacak. Galaxy Note modellerinden kaldırılacak olan ön kameraların, S Pen kalemine ekleneceği ifade ediliyor.

Samsung tarafından yapılacak olan devrim niteliğindeki bu değişiklik, kullanıcı tarafında yoğun tepki ile karşılaşabilir. Zira kullanıcılar, özçekim yapabilmek için direkt kamera uygulamasını açmak yerine önce S Pen kalemini çıkartmak zorunda kalacak.