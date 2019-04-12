Bir Ülke Daha PUBG'yi Yasakladı

Nepal, dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan PUBG için beklenmedik bir karar aldı. Bugün yapılan resmi açıklamayla, bağımlılık yarattığı gerekçesi öne sürülerek PUBG yasaklandı.

Nepal içerisinde uzun süredir aileler ve yetkililer, PUBG’nin bağımlılık yapmasından şikayet ediyorlardı. Bağımlılığın önüne geçme adına harekete geçen Nepal, yasaklama konusunda gerekli emirleri verdi. Nepal Telekomünikasyon Otoritesi, ülkede hizmet veren internet servis sağlayıcıları, mobil operatörler ve mobil internet sağlayıcılarına, PUBG’nin sunucularına erişim yasağı koymaları gerektiğini belirten kararı ulaştırdı.

Nepal’de PUBG yüzünden bugüne kadar herhangi kötü bir olay yaşanmamış olmasına karşın, Reuters’a konuşan Nepal Telekomünikasyon Otoritesi Başkan Yardımcısı, çocukların bir oyuna bu kadar zaman ayırmalarını istemedikleri için yasaklama kararı aldıklarını belirtti. Başkan yardımcısı, çocukların PUBG oynarken günlük görevlerinden ve ödevlerinden geri kalmalarının istenmeyen bir durum olduğunu dile getirdi.

Nepal, PUBG için çeşitli yasaklar getiren ilk ülke değildi; daha önce Çin, bazı oyunlara günlük oynama saati sınırı koyduğunu duyurmuştu. Ayrıca Hindistan’ın Gujarat eyaletinde de PUBG oynamak yasaklanmış ve bazı öğrenciler yasağa uymadıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı.