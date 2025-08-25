Lider Battlefield 6: Call of Duty'nin Yeni Oyununu Piyasadan Sildi

Oyun dünyasının en büyük serilerinden biri olan Call of Duty, yeni oyunu Black Ops 7 ile gündemde olsa da yeni yayınlanan fragman, oyuncuların beğenisini kazanamadı. Fragman, Gamescom Opening Night Live etkinliğinde gösterilmişti. Ancak üstünden bir hafta bile geçmemiş olmasına rağmen dislike sayısı aldı başını gidiyor. Oyuncular, Black Ops 7 daha çıkmadan "hayal kırıklığına uğradıklarını" söylüyor.

Black Ops 7 Fragmanı 400.000 Dislike Aldı

Black Ops 2'nin devamı olan ve oyundan Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alan Black Ops 7; oyuncuların yıllardır beklediği David Mason ve Raul Menendez karakterlerinin geri döndüğü bir oyun olacak. Oyunda yarı-fütüristik ögelerin yanı sıra zombiler de olacak.

Tüm bunlara rağmen oyuncuların hayal kırıklığı geçmedi. Yorumlarda "oyunların kendini tekrar ettiği", "teknik sıkıntılar" ve "abartılı iş birlikleri" gibi detaylar dile getirildi. Topluluk bu sorunları uzun zamandır dile getirmesine rağmen düzeltilmediğini gördü. Fragman çok kısa sürede 400.000'den fazla dislike sayısına ulaştı.

Battlefield 6 Ön Siparişlerde Black Ops 7'yi Geride Bıraktı

Bütün olumsuzluklar, oyuncuları en iyi savaş oyunları arasında yer alacak olan Battlefield 6'ya yöneltti. Şirket içinden gelen raporlar, Activision yöneticilerinin bu tabloyu fazla dert etmediğini gösterse de Battlefield 6'nın PlayStation Store ön sipariş listesinde önde olduğu görülüyor. Activision her ne kadar "Call of Duty çok büyük, batmaz" algısında olsa da rakamlar aksini söylüyor.

Call of Duty: Black Ops 7 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Call of Duty: Black Ops 7 her şeye rağmen 14 Kasım 2025’te PC, PlayStation 4 + 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. Oyunun gidişatını, çıkıştan sonraki ilk haftalardaki oyuncu ilgisi belirleyecek. Black Ops 7, "Standart" ve "Kasa" sürümleri olarak ikiye ayrılıyor: