Blizzard Kara Cuma Kampanyasında Overwatch, Destiny 2 ve WoW İndirimde

Eğer Overwatch, Destiny 2 veya World of Warcraft Legion gibi popüler Blizzard oyunlarını daha önceden yüksek fiyatları nedeniyle satın alamadıysanız size güzel bir haberimiz var. Blizzard, Kara Cuma ya da Black Friday indirim kampanyasını resmi olarak başlattı.

Kara Cuma, 24 Kasım 2017 tarihine denk geliyor olsa da oyun geliştiricileri ve dijital oyun platformları bu özel günün birkaç gün öncesinde indirim kampanyalarını başlatıyorlar. Blizzard'ın dijital oyun platformu Battle.net üzerinde de güzel fırsatlar ile karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz senelerde "yılın oyunu" ödülünü alan Overwatch, World of Warcraft'ın Legion genişleme paketi, Bungie tarafından geliştirilen ve Battle.net üzerinde satışa sunulan Destiny 2 indirimli oyunlar. Bu oyunlardan Destiny 2'nin indirimde olması bir hayli garip; çünkü oyunun PC sürümü çok kısa bir süre önce çıkış yaptı.

Blizzard Kara Cuma kampanyasının ne kadar süreyle devam edeceği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamakta. Diğer oyun platformları genelde Kara Cuma indirimlerini hafta sonu boyunca da devam ettiriyorlar. Kampanyadaki avantajlı fiyatlardan yararlanmak için acele etmenizde fayda var; indirimdeki oyunlar, indirim oranları ve indirimli fiyatları şu şekilde:

- Destiny 2 Standart Edition - %35 indirim - 38.99 €

- Destiny 2 Game + Expansion Pass Bundle - %35 indirim - 67.49 €

- Destiny 2 Digital Deluxe Edition - %35 indirim - 74.99 €

- Overwatch Standart Edition - %50 indirim - 19.99 €

- Overwatch Game of the Year Edition - %50 indirim - 29.99 €

- World of Warcraft - %50 indirim - 7.49 €

- World of Warcraft Legion Standart Edition - %50 indirim - 19.99 €

- World of Warcraft Legion Digital Deluxe Edition - %50 indirim - 34.99 €