Borderlands 3'ün Çıkış Fragmanı ve Açılış Sinematiği Yayınlandı

Uzun süreli bekleyiş bu haftanın son günü bitiyor. 13 Eylül 2019 Cuma günü Borderlands 3 PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Oyunun Stadia versiyonunun da planlandığını hatırlatmadan geçmeyelim. Çıkışına dört gün kala 2K Games ve Gearbox Software devam oyununun çıkış fragmanını yayınladılar. Bunun yanı sıra GameSpot sitesi de açılış sinematiğini beğenimize sundu.

Borderlands 2 oyununun sonrasındaki bir zamanda geçecek olan oyunda, bu defa Gunner sınıfından Moze, Siren sınıfından Amara, Beastmaster sınıfından FL4K ve Operative sınıfından da Zane olmak üzere her birinin farklı becerileri, stilleri, yetenek ağaçları ve özelleştirme seçenekleri olan dört yeni Vault Hunter karakterimiz olacak. Baş düşmanlarımız Calypso ikizlerinin Children of the Vault klanını oluşturmalarına ve galaksinin nihai gücünü ellerine geçirmelerine engel olmaya çalışacağımız Borderlands 3, serinin gelmiş geçmiş en büyük oyunu olacak.

Bu defa sadece Pandora gezegeni değil, birçok farklı gezegene gitmemiz gerekecek. Bununla birlikte kullanabileceğimiz milyonlarca farklı silahın ve teçhizatın olduğunun söylendiği Borderlands 3, istediğiniz takdirde arkadaşlarınızla dört kişiye kadar kooperatif desteğiyle keyifli bir oyun deneyimi sunacak.

2K Games ve Gearbox Software tarafından yayınlanan çıkış fragmanını ve GameSpot tarafından yayınlanan açılış sinematiğini aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!