Borderlands 3'ün Senaryo Uzunluğu Belli Oldu

2015 yılının Ocak ayından bu yana öncelikle duyurulmasını ve sonrasında ise satışa sunulmasını beklediğimiz Borderlands 3 oyununa yakın bir zamanda kavuşacağız. Gearbox Software tarafından geliştirilmekte olan devam oyunu PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. PAX 2019 etkinliği sırasında duyurulmuş olan oyunun senaryo uzunluğu da ortaya çıktı. Bizleri bir hayli uzun bir Borderlands 3 bekliyor. Oyunun ana senaryo modu tek başına otuz beş saat sürecek. Eh o kadar zamandır beklediğimiz oyun bir çırpıda bitmesin ama değil mi?

Borderlands 2 oyununun finalinden bir süre sonrasında geçen Borderlands 3 oyununun konusuna göre, Troy ve Tyreen Calypso Pandora gezegeninden başka gezegenlerde de Vault'ların olduğunu öğreniyorlar. Bu Vault'ları ele geçirmek için harekete geçen ikili, sorunları şiddetle çözme eğiliminde olan Children of the Vault tarikatını kuruyorlar. Bundan haberdar olan orijinal Borderlands oyununun karakterlerinden Lilith de tarikatı durdurmak için Moze the Gunner, Amara the Siren, FL4K the Beastmaster ve Zane the Operative karakterlerini bir araya getiriyor ve olaylar da bundan sonra gelişiyor.

Borderlands 3 gelmiş geçmiş en büyük Borderlands oyunu olacak. Tek bir gezegen yerine ziyaret edeceğimiz birden fazla gezegen olacağı için de senaryo açısından oldukça geniş ve uzun bir oyun olacağı bariz bir şekilde ortada ki Yaratıcı Yönetmen Paul Sage de GamesBeat sitesine yaptığı yorum ile bunu resmiyete kavuşturdu. Sadece ana hikayeyi takip etmeniz durumunda sizi otuz beş saatlik bir Borderlands 3 bekliyor.

Açıkçası otuz beş saat oldukça iyi bir süre sayılabilir. Borderlands 2 oyununun ana hikayesinin otuz saat civarı bir süreye tekabül ettiğini düşünecek olursa, Borderlands 3 ortalama beş saat kadar uzun sürecek diyebiliriz. Bu süre tabii ki oynanış hızına ve tarzına göre oyuncudan oyuncuya değişim gösterebilir. Eğer oyundaki her şeyi görmeyi ve başarımların / kupaların tamamını açmayı hedeflerseniz haliyle bu süre daha da uzayacaktır diye düşünüyoruz.