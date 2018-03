BTK ve Kaspersky Uyardı: GetContact'ı Silin

Birkaç haftadır Play Store'da ve App Store'da büyük bir ilgi gören GetContact hakkında güvenlik şirketi Kaspersky'dan açıklama geldi. Uygulamanın güvenilirliğinin tartışma konusu olduğunu belirten Kaspersky dışında BTK da GetContact için 'casus yazılım' benzetmesini yaptı.

Başkalarının sizin numaranızı nasıl kaydettiğini gösteren ve bu sayede bir anda popülerite kazanan GetContact, pek çok konuda telefonda erişim hakkı istiyor. Bu anlamda da telefon gizliliği konusunda sıkıntıların yaşanabileceği dile getiriliyor. Konu hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Rus güvenlik şirketi Kaspersky, bu tarz uygulamalara güvenilemeyeceğini ve kişinin mahremiyetine karşı bariz bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"GetContact'ın erişim koşullarını kabul ederek, kişisel verilerinizi internete gönüllü olarak sızdırıyorsunuz; sadece kendinizin değil, aynı zamanda bütün arkadaşlarınızın güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz" şeklinde bir söylemde bulunan Kaspersky, uygulamadaki kişisel bilgilerin başka şirketlere satılabileceği konusuna da değinmeyi ihmal etmedi. Bu sebepten dolayı Rus şirket, GetContact'ın bir an önce silinmesi gerektiğini belirtti.

Yine aynı şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da kullanıcıların risk içerisinde olduğunu, bu tip uygulamaların gizliliği ihlal ettiğini dile getirdi. "Bir anlık merak ile kişisel güvenliğinizi tehlikeye atmayın" diyen BTK, son kararın yine de kullanıcıya ait olduğunu ifade etti.

2.2 Milyar Kişi Tehlike İçinde Olabilir

GetContact'ın veritabanında 2.2 milyardan fazla kullanıcının iletişim bilgisinin yer aldığı ve gerektiğinde uygulamanın her türlü erişim iznini sağladığı belirtildi. Bu yüzden kullanıcıların her an tetikte kalması gerektiğine vurgu yapan Kaspersky, "Kullanıcılar, cep telefonlarında banka kart numarasını veya PIN'lerini saklama eğilimindedirler. Bu yüzden GetContact'ın erişim izinlerine dikkat edilmelidir" dedi.

GetContact Rusya'da Yasaklanıyor Mu?

Tüm bunların dışında Azerbaycan ve Kazakistan'da yasaklanan uygulamanın Rusya'da da yasaklanması gündemde. Bugünden itibaren GetContact uygulamasını incelemeye alan Rus güvenlik şirketleri, GetContact'ın kişisel bilgileri koruyan yasaları ihlal ettiğini tespit ederse, uygulamayı Rusya'da engellemeyi planlıyor.