Bu Hafta Çıkacak Oyunlar: WWE 2K26, Fatal Frame II ve Dahası

Oyuncularla bu hafta ekran başına kilitleyecek çok sayıda oyun buluşacak. Yarından itibaren uzun bir süreden beri beklenen çeşitli oyunlar erişime açılmaya başlanacak. 13 Mart 2026 tarihine kadar yayınlanmaya devam edecek olan oyunlar arasında WWE 2K26 da dahil olmak üzere birçok iddialı yapım bulunuyor.

Bu Hafta Yayınlanacak Oyunlar (10-13 Mart 2026)

Ghost of Yotei Legends: 10 Mart

10 Mart John Carpenter's Toxic Commando: 12 Mart

12 Mart Fatal Frame II Crimson Butterfly (Remake): 12 Mart

12 Mart 1348 Ex Voto: 12 Mart

12 Mart Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection: 13 Mart

13 Mart WWE 2K26: 13 Mart

Ghost of Yotei Legends, bu hafta oyuncularla buluşacak ilk oyun olacak. 10 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülecek olan oyundan sonra bir gün boşluk olacak. Takvimler 12 Mart 2026'yı gösterdiğinde ise üç oyun birlikte yayınlanacak. Bunların arasında 1348 Ex Voto, John Carpenter's Toxic Commando ve FATAL FRAME II: Crimson Butterfly olacak. 13 Mart 2026'da ise Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ve WWE 2K26 erişime açılacak.

Ghost of Yotei Legends Fragmanı

Ghost of Yotei Legends Nasıl Bir Oyun Olacak?

Ghost of Yotei Legends esasında ana oyunun bir DLC'si olarak piyasaya sürülecek. İlk olarak State of Play'de duyurulan oyunda her oyuncu kendi oyun tarzına uygun dört sınıftan birini seçebilecek. Mevcut karakterler arasında samuray, paralı asker, skinobi ve okçu olacak. Her birinin kendine özgü yetenekleri bulunacak.

John Carpenter's Toxic Commando Fragmanı

John Carpenter's Toxic Commando Nasıl Bir Oyun Olacak?

Çok yakın bir zamanda aksiyon oyunları arasında yer alacak olan John Carpenter's Toxic Commando, etrafınızın yüzlerce zombi ile sarılacağı bir oyun olacak. Zombi oyunlarında arabalar genellikle bir yerden başka yere gitmek için kullanılsa da burada daha çok hayatta kalmaya yardımcı olan araç işlevi üstlenecek. Bu oyun, en fazla dört kişiye kadar oyuncu ile oynanabilecek.

Fatal Frame II Crimson Butterfly (Remake) Fragmanı

Fatal Frame II Crimson Butterfly (Remake) Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi korku oyunları arasında yer alan Fatal Frame 2: Crimson Butterfly (Remake), ilk olarak 2003 yılında piyasaya sürülen oyunun yeniden yapımı olarak karşımıza çıkacak. Hem grafik hem ses hem oynanış açısından önemli yenilikleri beraberinde getirecek. İki kardeşi merkezine alacak olan oyunda kamerada odaklama, yakınlaştırma ve filtre değiştirme gibi özellikler olacak. Bu filtreler sadece daha farklı görünüm sağlamakla sınırlı kalmayacak, hayaletlerin zayıf noktalarını belirlemeyi sağlayan bir araç olacak.

1348 Ex Voto Fragmanı

1348 Ex Voto Nasıl Bir Oyun Olacak?

1348 Ex Voto, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan bir macera oyunu olacak. Aeta isimli genç bir şövalyeyi yöneteceksiniz. Birincil önceliğiniz Bianca'yı kurtarmak olacak. Oyunun atmosferi ise bir hayli karanlık olacak. Dövüş mekanikleri, rakiplerine kıyasla biraz daha teknik olacak. Tek el ya da çift el kılıç kullanabileceksiniz. Çeşitli beceri kitapları aracılığıyla yeni kombolar öğrenebilecek, düşmanlara karşı ciddi avantajlar elde edebileceksiniz.

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection Fragmanı

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi rol yapma oyunları arasına katılması beklenen Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, hikaye odaklı olacak. Capcom tarafından geliştirilip yayınlanacak olan bu oyun, sizi masalsı görünüme sahip bir oyun yerine yok olmanın dünya sunacak. Vahşi canavarları evcilleştirecek, onlarla birlikte savaşacaksınız.

WWE 2K26 Fragmanı

WWE 2K26 Nasıl Bir Oyun Olacak?

WWE 2K26, serinin şimdiye kadarki en kapsamlı oyunlarından biri olacak. 400'den fazla karakter bulunacak. Bu, şimdiye kadarki en geniş karakter yelpazesine sahip olacağı anlamına geliyor. Dumpster, I Quit ve Inferno maçları geri dönecek. Üstelik oyun sadece dövüş oyunları arasında konumlanmayacak. Arkadaşlarınızla takılmanız ve görev yapmanız için bir dünya da sunulacak.

Editörün Yorumu

Listede saatlerimi seve seve feda edebileceğim çok sayıda oyun var. Örneğin WWE 2K26'yı çok uzun süredir bekliyorum. Yeniliklere baktığımda beklentim bir hayli yükseliyor. Öte yandan korku türünün artık olmazsa olmaz bir parçası olarak gördüğüm Fatal Frame II Crimson Butterfly'ın yeniden yapımını oynamak için de epey sabırsızım. Bu haftanın çok hızlı geçeceği aşikâr.