Bu Sefer PUBG, Fortnite'tan Kopya Çekti

Oyuncu sayısı ve elde edilen gelir konusunda birbirleriyle çekişmeye devam eden PlayerUnknown’s Battlegrounds ve Fortnite, bu sefer farklı bir kopya haberiyle gündeme geldiler.

Geçtiğimiz yılın başında Steam üzerinden yayınlanan PUBG, çok uzun süredir oyun dünyasında kullanılan Battle Royale türüne birkaç farklılık getirerek piyasaya sürülmüş ve çok tutulmuştu. Anlık oyuncu rekorları kırmaya başlayan oyun, başka geliştiricilerin de Battle Royale türüne eğilmesine ön ayak olmuştu. İlk olarak bir tür craft oyunu olarak piyasaya sürülen ve PUBG’nin başarısının ardından Battle Royale modu geliştiren Fortnite da PUBG’yi izleyen oyunlardan bir tanesiydi. Bugüne kadar Fortnite, PUBG’yi kopyalamakla suçlanırken, bugün PUBG’nin Fortnite’tan kopya çektiği ortaya çıktı.

PUBG Event Mode Nedir?

Fortnite, PlayerUnknown’s Battleground ile yarışmak için eliindeki tek kozu oynamış ve Battle Royale’i onlarca farklı mod ile desteklemişti. Oyuncular böylece Fortnite’ın Battle Royale tarafını istedikleri gibi düzenleyebiliyorlar ve istedikleri gibi oyun oynayabiliyorlardı. Yeni duyurulan Event Mode da buna benzer içeriğiyle dikkat çekti.

Event Mode ile birlikte oyuncuların PUBG’de özel sunucular açabilecekleri ve açtıkları bu sunucuları istedikleri gibi düzenleyebilecekleri söylendi. Daha önce Custom Game olarak oyunda yer alan bu modun, kısa bir süreliğine oyuna ekleneceği ve beğenilmesi durumunda biraz daha elden geçirilerek, oyuna ekleneceği kaydedildi. Fortnite’ta uzun süredir bulunan bu özelliği PUBG’ye kopyalayan Blue Hole, böylece ilk kez rakibinden bir özellik aşırmış oldu.