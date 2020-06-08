Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War Detayları Sızdırıldı

Zaman geçtikçe yeni Call of Duty: Black Ops Cold War detayları sızdırılmaya devam ediliyor. Güvenilir kaynaklarca aktarılan bu detaylar ile haritaların, silahaların, Perk ve Streak'lerin bir kısmını öğrenmiş olduk.

Oyuncular olarak sıradaki Call of Duty oyununun duyurulacağı zamanı büyük bir merakla bekliyoruz. Birçok iddia bu sene Call of Duty: Black Ops Cold War ile buluşacağımıza işaret etse de, şimdilik Activision bunun resmiyete kavuşturmuş değil. Ancak iddialar güvenilir olduğu kanıtlanmış kaynaklar üzerinden geldiği için büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyelim.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yine Call of Duty: Black Ops Cold War olduğu iddia edilen bir takım görüntüler ortaya çıkmıştı. Alfa öncesi aşamadan alınan bu görüntüler, sosyal medya üzerinden hızla yayılmıştı. Bu görüntüler Activision tarafından hızla kaldırılmaya çalışılıyorken, şimdi de içeriğe dair görüntülerden fazlası sızdırıldı ve bu sayede, haritalar ve silahlar dahil yeni detaylar ortaya çıktı.

Şimdilik bu detayların ne derece doğru olduğu bilinmemekle birlikte oynanış görüntülerini sızdıran kişiye ek olarak, Call of Duty sızıntılarında öne çıkan The Gaming Revolution ve Tom Henderson gibi önemli isimler tarafından aktarıldığını söyleyelim.

Call of Duty: Black Ops Cold War İçeriğinde Neler Olacak?

İlk etapta sızdırılan silahlar 1911 Pistol, M16, Colt Revolver, AR_7_4 ve Daewoo K2 olacakken haritalar ise Nuketown, Firing Range, Summit, Junktown, buzlarla kaplı bir Ground War haritası, altıya altı kümelenmiş tasarımlı bir Rus şehri haritası ve üç hatta ayrılmış açık arazi, ambar ve nehir içeren altıya altı bir harita bunulacak. Streak'lerin arasında RC-XD, Chopper Gunner, Napalm Strike, Flamethrower, Artillery Strike, UAV, Counter UAV, Bomber Plane ve Attack Dogs gibi seçenekler var. Perk olarak No Dead Silence göze çarparken Toughness da geri dönecekmiş.

Bunların dışında, Modern Warfare alt serisindeki Create-A-Class ile benzerlik gösteren bir sistemin olacağı söylenirken, normal mini harita, ve operatörler geri dönüş yapacakmış. Specialists sisteminden vazgeçilmişken Battle Royale yönünde bir plan yok gibi görünüyor.

Her zaman olduğu gibi bu detayları söylenti olarak bir kenarda tutuyoruz. Çünkü henüz resmi olarak onaylanmış değiller. Onaylansalar dahi geliştirilme sürecinde her şey değişebilir. Yani sizinle paylaştığımız haberimizdeki içerik detayı, oyunun nihai sürümünde farklılık gösterebilir.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu andaki haliyle tatmin edici duruyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.