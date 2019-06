Call of Duty: Modern Warfare'da Zombies Modu Olmayacak

Call of Duty serisinin sevilen modlarından Zombies, ilk olarak Call of Duty: World At War oyunuyla seriye katılmıştı. Nazi Zombies adıyla karşımıza çıkan bu mod, sonrasında satışa sunulan Black Ops alt serisinde de karşımıza çıkmıştı. Kimi Call of Duty oyuncuları için sıradaki Black Ops oyununu almak için başlı başına sebep olan Zombies, son oyunda ne yazık ki bulunmayacak.

PlayStation LifeStyle sitesi, Infinity Ward stüdyosundan Senaryo Oynanış Yönetmeni Jacob Minkoff ile konuşma fırsatı bulmuş. Bu konuşma sırasında da, Zombies modunun son oyunda yer almayacağı ortaya çıktı. Minkoff tarafından söylenen bakılırsa, Black Ops serisinin daha stilize edilmiş yapısının aksine Call of Duty: Modern Warfare oyununda hedeflenen gerçekçi yapıdan dolayı Zombies modunun dışarıda bırakılması tercih edilmiş.

"Daha çok stilize edilmiş, çizgi-roman, süper kahraman deneyimine odaklanmış oldukları için, oyunlarında çok daha fazla farklı türdeki oynanışlar bulundurabilirler." yorumunda bulundu Minkoff ve devam etti. "Ama biz, otantik ve gerçekçilik hissiyatı olan bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Oyuna zombiler eklemek gibi bir şey yapacak esnekliğimiz yok. Bu, gerçekçi ve otantik hissettiren ve bugünün çatışmaları ve yüz yüze olduğumuz şeyleri ile bağlantılı bir dünyada oynama hissiyatını tehlikeye atacaktır."

Açıkçası bu açıklamanın ne kadar sürpriz olduğu tartışmaya açık; çünkü bildiğiniz gibi Zombies modunun yaratıcısı Treyarch Studios idi ve her ne kadar bu modu Call of Duty: Infinite Warfare ve Call of Duty: WWII oyunlarında da görmüş olsak da, Black Ops alt serisindeki kadar oyunun bir parçası gibi hissettirmiyordu. Diğer bir deyişle, aslında çok da şaşırmamak gerek. Ayrıca buna bakarak muhtemelen Battle Royale modunun da bulunmayacağı tahmininde de bulunabiliriz.