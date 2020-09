Kısa süreli bir ayrılığın ardından, Call of Duty: Warzone araçları geri döndü. Ayrıca Plunder Trios ve yeni operatör Morte de Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyuncularının beğenisine sunuldu. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren ücretsiz olarak yayınlanmış olan Call of Duty: Warzone, dünya genelinde birçok oyuncunun en sık uğradığı oyunların arasında güçlü bir yere sahip. Aralık ayından bu yana sezonluk olarak yayınlanan yeni içerikler ve güncellemeler ile bu ilgi sıcak tutulmaya, hatta her geçen zamanda yeni oyuncuların Verdansk haritasına ayak bastığını kırılan rekorlar ile görebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, periyodik olarak yayınlanan yeni bir güncelleme ise oyuncuların bir hayli canını sıkacak bir soruna yol açmıştı. Oyunun haritasının sınırını aştığınız zaman, klasik olarak ekranda savaş alanından uzaklaştığınızı ve belirtilen süre içerisinde geri dönmenizi belirten bir uyarı mesajı beliriyor. Ancak bu durum araç kullandığınız zamanda gerçekleştiğinde, geri sayım sayacı donuyordu. Dahası ise çok geçmeden sadece siz değil, lobideki bütün herkes sunucuyla olan bağlantının kopması sonucu oyundan düşüyordu. Bir hayli baş ağrıtan bu hatanın çözülebilmesi amacıyla, araçlar hafta başında geçici olarak oyundan çıkartılmışlardı.

Bugün ise müjdeli haber geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan geliştirici stüdyo Infinity Ward, araçların Call of Duty: Warzone oyununa geri döndüklerini müjdeledi. Artık sevdiğiniz araçları kullanmaya kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

