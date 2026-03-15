CarPlay’li Ekran Cezası Durduruldu! Kesilen Cezalar Ne Olacak?

Araç içi multimedya ekranlarıyla ilgili son dönemlerde başlatılan yeni uygulama beraberinde pek çok sorunu ve karışıklığı da getirdi. Araç içerisinde ses ve görüntü sistemlerine yönelik yeni cezaların kabul edilmesi devamında "Acaba hangi ekranlar ceza kapsamına dahil?" gibi pek çok farklı soruyu da gündeme getiriyordu. Konuyla ilgili çıkan karışıklık sonrasında Bakanlık yeni bir düzenleme yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

CarPlay ve Multimedya Ekran Cezaları Durduruldu Mu?

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 Sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik sürücünün görüş alanında bulunan multimedya veya görüntü cihazlarının kullanımıyla ilgili yeni yaptırımlar getirmişti. Ancak uygulamanın ardından araç içi ekranların kapsamı konusunda ciddi tartışmalar ortaya çıktı. Özellikle CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin de ceza kapsamına girip girmediği konusunda belirsizlik oluştu.

Bu durum sürücüler arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin trafikteki tüm araçlara adil ve tutarlı şekilde uygulanabilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanacağı ifade edildi. Bu süreç tamamlanana kadar multimedya ekran kullanımına yönelik cezaların uygulanmayacağı duyuruldu.

Bugüne Kadar Kesilen Multimedya Ekran Cezaları Ne Olacak?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen tüm multimedya ekran cezaları iptal edildi. Bu karar sayesinde sürücüler herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Yani bu tarihten sonra araç içi ekran veya multimedya sistemi nedeniyle ceza alan sürücüler için söz konusu yaptırımlar geçersiz sayılacak. Yeni yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe girene kadar ise CarPlay veya araç içi multimedya ekranları nedeniyle sürücülere ceza kesilmeyecek.

Ses ve Müzik Sistemlerine Yönelik Cezalar Devam Ediyor Mu?

Açıklamanın merak edilen bir diğer detayı ise araçlara sonradan eklenen müzik sistemleri oldu. Bakanlık bu tür sistemlere sahip araçlar için denetimlerin tamamen kaldırılmadığını belirtti. Buna göre 1 Nisan tarihine kadar denetimler sadece bilgilendirme ve rehberlik amacıyla yapılacak. Ancak 1 Nisan’dan itibaren ilgili kanun kapsamında resmi denetimlerin tekrar başlayabileceği ifade edildi. Araç içi teknolojilerin kullanımının hızla yaygınlaşması nedeniyle hazırlanacak yeni yönetmeliğin hem trafik güvenliğini koruyacak hem de teknolojik sistemlerin kullanımını net şekilde tanımlayacak bir çerçeve sunması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Türkiye'de artan modifiye tutkusu ve bu alana yönelik teknolojilerde yaşanan gelişmeler pek çok kişiyi çevreyi rahatsız edecek düzeyde modifikasyonlar yapmaya itiyor. Ancak bu kişilere ceza kesilmek isterken diğer insanların da mağdur edilmesi kabul edilemez. Zira pek çok tüketici teknoloji çağında navigasyon, Spotify gibi müzik uygulamalarını kullanmak veya "güvenli sınırlar içerisinde" telefon görüşmesi yapabilmek adına bu ekranları araçlarına taktırıyor. Bu sebeple ceza yönetmeliğinin ilk çıktığı andan itibaren kapsamlı bir düzenleme yapılması gerekiyordu.

