Cyberpunk 2077 ve Witcher'ın Geliştiricisi, 2025’te Kazanç Rekoru Kırdı!

The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi dünyaca tanınan oyunları sayesinde adını duyuran CD Projekt Red, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. Böylece şirketin geçtiğimiz yıl oyunlarından elde ettiği gelir ve kâr rakamları ortaya çıktı. İşte detaylar...

CD Projekt Red, 2025 Yılında Kaç Para Kazandı?

Geçtiğimiz aylarda sahibi olduğu dijital oyun mağazası GOG’u satmasıyla gündeme gelen CD Projekt Red, 2025 yılında The Witcher ve Cyberpunk 2027 oyunlarının popülaritesini sürdürmesiyle geçen yıla kıyasla daha yüksek gelir elde ettiğini açıkladı. Firma, 867 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 10,4 milyar TL) gelir sağladı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor.

Verilere göre net kâr da oldukça yükseldi. Öyle ki 594 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 7,1 milyar TL) olarak açıklandı. 2024’te bu rakam 444,2 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 5,33 milyar TL) seviyesindeydi. Buna göre yüzde 33 oranında bir artış söz konusu.

CD Projekt Red'in Oyunları Kaç Adet Sattı?

Buna ek olarak CD Projekt Red, 2025'teki önemli satış kilometre taşlarını da paylaştı. Şirketin önde gelen oyunlarından The Witcher 3: Wild Hunt 60 milyon, Cyberpunk 2077 35 milyon ve Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ise 10 milyon kopya sattı. Ancak bu rakamlar 2025 yılına ait değil, toplam kopya satışları temsil ediyor.

CD Projekt Red, Oyunlarına Ne Kadar Yatırım Yaptı?

Raporda yer alan bilgilere göre şirket, The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 de dahil olmak üzere üzerinde çalıştığı oyun projelerine 513 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 6,15 milyar TL) yatırım yaptı. Hem bu kadar ciddi bir yatırım yapıp hem de yüksek gelir elde etmesi CD Projekt Red’in başarısını daha da dikkat çekici kılıyor.

Editörün Yorumu

CD Projekt Red’in 2025’te elde ettiği gelir gerçekten dikkat çekici. Bu, firmayı en büyük oyun şirketlerinden biri yapıyor. Öte yandan sıradaki projeleri The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 için de beklentim bir hayli yüksek. The Witcher 4’ün 2027 sonu veya 2028 başında, Cyberpunk 2’nin ise 2030’un sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Bu oyunlar için birkaç sene daha beklememiz gerekiyorken bu, şirketin daha fazla yatırım yapması anlamına geliyor. Ancak geçmiş başarıları göz önüne alındığında CD Projekt Red’in bu yatırımlarının karşılığını alacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.

