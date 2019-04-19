Cep Telefonlarını 17 Dakikada Şarj Edebilen Bir Teknoloji Geliştirildi

Cep telefonları ile ilgili şarj problemi hepimizin en büyük sorunlarından. Özellikle de bazı akıllı telefonlar, neredeyse saatlerce tam dolum seviyesine ulaşamıyor. Xiaomi bu soruna tamamen son verebilecek bir çözüm geliştirdi.

Bu Mart ayının sonlarında, Xiaomi firması, 100W Süper Şarj Turbo teknolojisini tanıtmıştı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, açıklamasının ardından, Redmi'nin 100W hızlı şarj teknolojisini toplu üreteceğini söyledi. Xiaomi Başkanı Lin Bin ise, Weibo’da şirketin seri üretim yapmak için çok çalıştığını doğrulayan ifadelere yer verdi.

Xiaomi, 17 dakikada şarj teknolojisini yaygınlaştırıyor

Kuruluşun gözde telefonu olan Xiaomi Mi 9 amiral gemisi; en hızlı kablolu ve kablosuz şarjı destekleyen tek Mi telefonu. Esas olarak Mi 9, 20W kablosuz şarj ile gelen ilk amiral gemisi olmuştu. Mi 9'un piyasaya sürülmesi sırasında şirket; 27W kablolu şarjın, geleneksel 18W hızlı şarjdan %37 daha hızlı olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, 20W kablosuz şarj da geleneksel 10W kablosuz şarjdan %37 daha hızlı.

Şirket son bombayı da patlattı ve 17 dakikada şarj imkanı veren teknolojisini tüm akıllı telefon modelleriyle uyumlu hale getireceğini söyledi. Eğer Xiaomi, böyle bir teknolojiyi tüm akıllı telefonlara aktarmayı başarırsa, hızlı şarj konusunda beklentilerin çok ötesine geçmiş olacak.

Şu an için tüm gözler; 100W'lık hızlı şarjının 4.000 mAh'lık bir pili yalnızca 17 dakikada tamamen şarj edebileceğini gösteren Xiaomi’nin üzerinde.