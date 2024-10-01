Python
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25 MB
- Üretici Python
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Python, geniş kapsamlı yapısı, öğrenmesi kolay olması ve basit söz dizimiyle karşımıza çıkan bir programlama dilidir. Yapay zekadan oyun geliştirmeye kadar her türlü desteği sunan Python'da, topluluk kütüphanelerini kullanarak kodlamaya başlayabilirsiniz!
Öğrenmesi diğer programlama dillerine göre kolay ve bir o kadar da güçlü bir programlama dili olan Python, kullanıcılara birçok alanda yardımcı olmaktadır. Veri ve nesne yönetimli programlamaya oldukça müsaittir. Ücretsiz ve açık bir yorumlamaya sahip olan Python; kütüphane modülleri, sonsuz sayıda araç ve veri yapısı içermektedir.
Python'un öğrenmesi kolay bir dil olduğunu söylemiştik. Kaynak kodların, kolay ve zarif bir okumaya sahip sözdizimi bulunuyor. Dili öğrenmek, kolayca okumak ve farklı alanlarda kullanmak çok kolaydır.
Python; oyun geliştirme, web geliştirme, veri analizi, sistem yönetimi, yapay zeka, makine öğrenimi ve sayısız endüstride kullanılmaktadır. Hem profesyonellerin hem de acemilerin başlangıçta çokça tercih ettiği bu programlama dili, üçüncü parti yazılımlarının çoğuna kolayca entegre olabilmektedir.
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Python, geniş bir topluluğa ve kütüğhane desteğine sahiptir. Çeşitli işlevlerde ve modüllerde birçok kütüphane bulunuyor. Farklı alanların kendilerine ait kütüphanelerinden yararlanarak, Python kodunuzu yazabilirsiniz.
Python yazılım dili, herhangi bir platforma bağlı değildir. Kodunuzu yazdıktan sonra hiçbir platforma bağlı kalmadan windows işletim sistemlerinizde çalıştırabilirsiniz.
Öğrenmesi kolay, gereksiz ayrıntılara yer vermeyen, geniş kütüphane desteğine sahip, nesne yönetimi bulunan ve hiçbir platforma bağlı olmayan Python'u indirin ve siz de Windows işletim sistemlerinizde rahatlıkla kodlarınızı çalıştırın!
Python Programlama Dilinin Özellikleri Neler?
- Farklı alanlarda çok yönlü çalışabilme
- Sade bir söz dizimi
- Öğrenmesi kolay
- Geniş kütüphane desteği
- Oyun geliştirme
- Web geliştirme
- Veri analizi
- Ücretsiz ve açık kaynaklı
- Aktif olan geliştirici topluluğu
- Nesne yönetimli
- Kodları satır satır yorumlama
Python İle Neler Yapılabilir?
- Oyun geliştirme
- Web geliştirme
- Veri analizi
- Robotik kodlama
- Makine öğrenimi
- Yapay zeka uygulamaları
- Mobil uygulamalar
- Bilimsel hesaplamalar