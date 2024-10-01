Python, geniş kapsamlı yapısı, öğrenmesi kolay olması ve basit söz dizimiyle karşımıza çıkan bir programlama dilidir. Yapay zekadan oyun geliştirmeye kadar her türlü desteği sunan Python'da, topluluk kütüphanelerini kullanarak kodlamaya başlayabilirsiniz!

Berkcan Aktürk - 41 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Öğrenmesi diğer programlama dillerine göre kolay ve bir o kadar da güçlü bir programlama dili olan Python, kullanıcılara birçok alanda yardımcı olmaktadır. Veri ve nesne yönetimli programlamaya oldukça müsaittir. Ücretsiz ve açık bir yorumlamaya sahip olan Python; kütüphane modülleri, sonsuz sayıda araç ve veri yapısı içermektedir.

Python'un öğrenmesi kolay bir dil olduğunu söylemiştik. Kaynak kodların, kolay ve zarif bir okumaya sahip sözdizimi bulunuyor. Dili öğrenmek, kolayca okumak ve farklı alanlarda kullanmak çok kolaydır.

Python; oyun geliştirme, web geliştirme, veri analizi, sistem yönetimi, yapay zeka, makine öğrenimi ve sayısız endüstride kullanılmaktadır. Hem profesyonellerin hem de acemilerin başlangıçta çokça tercih ettiği bu programlama dili, üçüncü parti yazılımlarının çoğuna kolayca entegre olabilmektedir.

Python İndir

Python, geniş bir topluluğa ve kütüğhane desteğine sahiptir. Çeşitli işlevlerde ve modüllerde birçok kütüphane bulunuyor. Farklı alanların kendilerine ait kütüphanelerinden yararlanarak, Python kodunuzu yazabilirsiniz.

Python yazılım dili, herhangi bir platforma bağlı değildir. Kodunuzu yazdıktan sonra hiçbir platforma bağlı kalmadan windows işletim sistemlerinizde çalıştırabilirsiniz.

Öğrenmesi kolay, gereksiz ayrıntılara yer vermeyen, geniş kütüphane desteğine sahip, nesne yönetimi bulunan ve hiçbir platforma bağlı olmayan Python'u indirin ve siz de Windows işletim sistemlerinizde rahatlıkla kodlarınızı çalıştırın!

Python Programlama Dilinin Özellikleri Neler?

Farklı alanlarda çok yönlü çalışabilme

Sade bir söz dizimi

Öğrenmesi kolay

Geniş kütüphane desteği

Oyun geliştirme

Web geliştirme

Veri analizi

Ücretsiz ve açık kaynaklı

Aktif olan geliştirici topluluğu

Nesne yönetimli

Kodları satır satır yorumlama

Python İle Neler Yapılabilir?