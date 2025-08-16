ChatGPT Mobil Uygulamasının Geliri Açıklandı: Rakam Dudak Uçuklattı!

OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Kasım 2022’de web sitesi üzerinden hizmet vermeye başladı. Mayıs 2023’te ise iOS ve Android uygulamalarıyla mobil cihazlara da taşındı. Böylece kullanıcı kitlesini hızla büyüten ChatGPT, gelirlerini de aynı oranda artırdı.

Mobil uygulama pazarına dair verileriyle tanınan Appfigures, ChatGPT’nin bugüne kadar mobilde elde ettiği kazancı açıkladı. Paylaşılan rakamlar adeta dudak uçuklatırken, rakip sohbet botlarının gelirleri de gün yüzüne çıktı. İşte dikkat çeken detaylar…

ChatGPT Mobil Uygulamasının Geliri Açıklandı

Kısa süre önce paylaşılan verilere göre ChatGPT’nin mobil uygulaması, bugüne kadar küresel ölçekte 2 milyar dolar gelir elde etti. 2025 yılı içindeki kazanç ise 1,35 milyar dolar olarak açıklandı. Bu gelirin ana kaynağı kullanıcılara ek özellikler sunan Plus ve Pro abonelikleri. Plus paketi 20 dolar (Türkiye’de 499,99 TL), Pro paketi ise 200 dolar (Türkiye’de 7.999,99 TL) fiyat etiketine sahip.

Rakip sohbet botlarından Grok ise 2025 yılı başından bu yana yalnızca 25,6 milyon dolar gelir elde edebildi. Bu rakam ChatGPT’nin aynı dönemde kazandığının yaklaşık yüzde 1,9’una denk geliyor. Üstelik Grok’un aylık ortalama geliri 3,6 milyon dolar seviyesinde kalırken, ChatGPT’nin aylık geliri 193 milyon dolara ulaşmış durumda.

Grok’un bu kadar geride kalmasında ChatGPT’den neredeyse bir yıl sonra piyasaya çıkması ve mobil uygulamasının geç yayınlanması büyük rol oynadı. Kasım 2023’te ilk olarak X platformu üzerinden kullanıma sunulan Grok, iOS uygulamasına ancak Ocak 2025’te kavuşabildi. Android sürümü ise mart ayında Google Play’de yerini aldı.

Grok’un yanı sıra diğer rakip sohbet botları da ChatGPT’nin oldukça gerisinde kalmış durumda. Anthropic tarafından geliştirilen Claude, kullanıcı başına gelirde Grok’tan daha iyi bir tablo çizse de toplam kazançta büyük fark bulunuyor. Microsoft’un Copilot uygulaması ise rakipler arasında en düşük performansı gösteriyor.

İndirme Başına Gelirde ChatGPT Lider

Aynı kaynak, indirme başına elde edilen gelir verilerini de açıkladı. Buna göre ChatGPT, kullanıcı başına 2,91 dolar ile zirvede yer alıyor. Onu 2,55 dolar ile Claude, 0,75 dolar ile Grok ve 0,28 dolar ile Copilot takip ediyor. Bu rakamlar OpenAI imzalı sohbet botunun hem gelir hem de kullanıcı başına kazançta lider konumda olduğunu net şekilde gösteriyor.

Uygulama İndirme Başına Gelir ChatGPT 2,91 dolar Claude 2,55 dolar Grok 0,75 dolar Copilot 0,28 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.