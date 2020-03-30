CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin Geliştirildiğini Onayladı

Sniper Ghost Warrior Contracts, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Üçüncü oyunda yaşanan hayal kırıklığı sonrasında köklere geri dönülen son oyun, genel olarak tatmin edici olmuştu. CI Games, şimdi de bir devam oyunu üzerinde çalışıyor.

Polonya menşeli Strefa Inwestorow sitesi, geliştirici stüdyonun başkanı Marek Tyminski ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında da Sniper Ghost Warrior Contracts 2 onaylanmış. Ne var ki bu resmi bir duyuru olmadığı için hiçbir detay paylaşımında bulunulmadı ama tam anlamıyla geliştirilme aşamasındaymış.

"Hem serinin hayranlarını hem de yeni tanışacak olan oyuncuları sıradaki oyunu almaya teşvik edecek büyük bir yeni özellik hazırlığındayız." yorumunda bulundu Tyminski ve devam etti. "Bir önceki oyunun üzerine koyacağımız diğer birçok iyileştirmeyi de sunacağız. Dünyanın başka bir yeni bölgesinde geçecek olan tamamıyla yeni bir hikaye olacak. Konsollar ve PC için satışa sunulacak ve üretim bütçesi bir öncekinden daha düşük olacak. Serideki oyunların muntazam çıkışları ile pazarlama masraflarını da bir dereceye kadar düşürmüş olacağız."

22 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Sniper Ghost Warrior Contracts, bizleri Sibirya bölgesine götürmüştü. Kontrat sistemine dayalı olarak ilerleyen oyunda, birincil ve ikincil hedefleriniz var. Kontratların açık uçlu olmasından dolayı, izleyeceğimiz strateji ise tamamıyla bize bırakılmıştı.

Görevlerimizde başarıya ulaşabilmemiz için de bizlere insansız hava aracı (drone), uzaktan kumandalı Sniper taretleri, yapışkan bombalar ve zehirli gazlar da dahil olmak üzere mühimmat açısından zengin bir içerik sunulmuştu. Toplanacak ödüller ve yan operasyonlar ile yeniden oynanabilirliğin üst seviyede olduğu Sniper Ghost Warrior Contracts oyununda, kazandığımız ödüllere geliştirmeler yapabiliyorduk.