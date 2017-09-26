  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Çin, Komünist Parti Toplantısından Önce WhatsApp'ı Yasakladı

Çin, Komünist Parti Toplantısından Önce WhatsApp'ı Yasakladı

Çin WhatsApp yasağı
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya

Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya hizmeti, Çin'de engelli durumda. Bu kez WhatsApp'da engellenen sosyal medya hizmetleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

The New York Times'ın haberine göre Çin hükümeti, Facebook'a ait olan mesajlaşma servisini de engelli sosyal medya hizmetleri listesine dahil etmeye hazırlanıyor. Hatta ülkenin dört bir yanında bulunan WhatsApp kullanıcıları, kesinti yaşamaya başladılar bile.

WhatsApp'a uygulanan bu yasağın kalıcı mı, yoksa geçici mi olduğunu henüz kimse bilmiyor. Hükümet, benzer bir yasağı daha öncede uygulama için yapmış ve WhatsApp'ın fotoğraf, video ve belge aktarma seçeneklerini Temmuz ayında engellemişti. Ancak bu yasak, yürürlüğe girdikten birkaç hafta sonra kaldırılmıştı.

Yeni yasağın sebebi olarak Çin hükümetinin, 19. Komünist Parti Ulusal Kongresi'ne hazırlanıyor olması gösteriliyor. Bu kongrede parti, yeni delegelerini ve parti başkanını seçecek. Kongre 18 Ekim'de yapılacak ve hükümet bu konuyla ilgili bir spekülasyona izin vermek istemiyor.

Şimdilik, WhatsApp ülkede tamamen işlevsel değil. Kongreden sonra ne olacağı ise bilinmiyor.

ETİKETLER: whatsapp whatsapp engelleme whatsapp yasağı whatsapptan dosya göndermek

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player, popüler video ve medya dosyalarının tamamını bilgisayarlarınız üzerinde oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger, Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde ücretsiz kullanabileceğiniz gelişmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
WinRAR WinRAR
WinRAR WinRAR, sıkıştırılmış RAR, ZIP, 7-Zip, ISO uzantılarına sahip arşiv dosyaları açmak için kullanabileceğiniz popüler bir sıkıştırılmış dosya açma ve dosya sıkıştırma programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Masaüstü bilgisayarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır ÜCRETSİZ
Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Instagram Instagram
Instagram Instagram Windows 10 PC uygulamasıyla fotoğraf ve videoların yanı sıra hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Adobe Reader Adobe Reader
Adobe Reader Adobe Reader, PDF dosyalarını görüntüleme ve okuma işlemlerinde kullanabileceğiniz ücretsiz bir PDF görüntüleme programıdır. ÜCRETSİZ
uTorrent uTorrent
uTorrent uTorrent, .torrent uzantılı torrent dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz popüler bir torrent indirme programıdır. ÜCRETSİZ
Mobogenie (APK) Mobogenie (APK)
Mobogenie (APK) Mobogenie, Android cihazlarınız için binlerce farklı uygulama, zil sesi ve duvar kağıdı keşfedebileceğiniz yararlı ve mutlaka kullanmanız gereken uygulamalardan bir tanesi. ÜCRETSİZ

YORUMLAR