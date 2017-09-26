Çin, Komünist Parti Toplantısından Önce WhatsApp'ı Yasakladı

Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya hizmeti, Çin'de engelli durumda. Bu kez WhatsApp'da engellenen sosyal medya hizmetleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

The New York Times'ın haberine göre Çin hükümeti, Facebook'a ait olan mesajlaşma servisini de engelli sosyal medya hizmetleri listesine dahil etmeye hazırlanıyor. Hatta ülkenin dört bir yanında bulunan WhatsApp kullanıcıları, kesinti yaşamaya başladılar bile.

WhatsApp'a uygulanan bu yasağın kalıcı mı, yoksa geçici mi olduğunu henüz kimse bilmiyor. Hükümet, benzer bir yasağı daha öncede uygulama için yapmış ve WhatsApp'ın fotoğraf, video ve belge aktarma seçeneklerini Temmuz ayında engellemişti. Ancak bu yasak, yürürlüğe girdikten birkaç hafta sonra kaldırılmıştı.

Yeni yasağın sebebi olarak Çin hükümetinin, 19. Komünist Parti Ulusal Kongresi'ne hazırlanıyor olması gösteriliyor. Bu kongrede parti, yeni delegelerini ve parti başkanını seçecek. Kongre 18 Ekim'de yapılacak ve hükümet bu konuyla ilgili bir spekülasyona izin vermek istemiyor.

Şimdilik, WhatsApp ülkede tamamen işlevsel değil. Kongreden sonra ne olacağı ise bilinmiyor.