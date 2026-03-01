ChatGPT’yi Unutun! Rakip Yapay Zekâ, Zirveyi Ele Geçirdi!

Yapay zekâ dünyasında kullanıcıların dikkatini çeken önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Anthropic tarafından geliştirilen popüler yapay zekâ asistanı Claude, popülaritesini kısa sürede önemli ölçüde artırdı. Bu sayede Apple'ın uygulama mağazası App Store'da zirveye yerleşti.

Claude, En Popüler iOS Uygulaması Oldu

Apple tarafından paylaşılan verilere göre Claude, cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok indirilen uygulama oldu. Popüler yapay zekâ asistanı, ocak ayının sonunda 130. sıradaydı. Şubat ayı içinde ise en çok indirilen 50 uygulama sıralamasına birden fazla kez girip çıkmıştı. Peki Claude ne oldu da bir anda zirveye yerleşti?

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı, OpenAI ve Anthropic’e yapay zekâ modellerinin “her türlü yasal kullanım” kapsamında bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik bir anlaşma teklif etti. Bu anlaşma ile hükümet; modellerden sınırsız şekilde faydalanabilecek, otonom silahlarda kullanabilecek ve kitleleri gözetebilecekti. OpenAI, bu teklifi kısmen kabul etti ancak otonom silahların ateş etme gibi kritik kararlarında insan onayı olmasını ve kitlesel gözetimi kabul etmedi.

Anthropic ise hükümetin son uyarı ve yaptırım ihtimaline rağmen teklifi tamamen reddederek karşı durdu. Bunun üzerine OpenAI'ın savaş robotlarına fayda sağlayacak olmasını yanlış bulan kullanıcılar, “QuitGPT” adlı bir boykot başlattı. Bu boykotla birlikte çok sayıda kullanıcı ChatGPT hesabını silip Claude kullanmaya başladı ve böylelikle iOS’ta en çok indirilen uygulamalar sıralaması resmen değişti.

Tabii görünüşe göre bu durum sadece Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Zira ChatGPT, Türkiye'de halen Claude'un önünde. Birinci sırada ise Google Gemini yer alıyor.

Türkiye'de iOS için en çok indirilen yapay zekâ uygulamaları şu şekilde sıralandı:

ABD'de iOS için en çok indirilen yapay zekâ uygulamaları şu şekilde sıralandı:

Editörün Yorumu

Anthropic’in kararlı duruşu beni oldukça memnun etti. Bu nedenle kullanıcıların ChatGPT’yi bırakarak Claude’a yönelmesine de şaşırmadım. Yaşananların farkında olan çok sayıda kullanıcı var. OpenAI ise bu gelişmeyle birlikte kullanıcılarının memnuniyetsizliğini fark edebilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.