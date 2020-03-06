Cloudpunk PC Çıkış Tarihi Duyuruldu

Maple Whispering Limited ve ION LANDS, geliştirilme aşamasında olan Cloudpunk oyununun çıkış tarihini duyurdular. Siber çılgınlık (cyberpunk) oyununun PC (Steam) versiyonu, 23 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 4, Switch ve Xbox One için ise şimdilik belirsizliğini koruyor ama bu yıl bitmeden bizimle olacak. Herhangi bir ertelenme durumu yaşanmazsa tabii ki.

Nivalis şehrinde geçen oyunda, oyuna adını veren Cloudpunk şirketinde çalışmakta olan Rania isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. İşiniz ise temelde kuryelik. Bu bağlamda şehrin birçok farklı noktasına seyahat edeceksiniz. Bu seyahatleriniz sırasında da acımasız insanlardan insansı robotlara kadar birçok farklı karakter ile karşılaşacaksınız. Cloudpunk hikaye odaklı bir oyun olduğu için karşılaşacağınız her bir karakterin de kendine özgü bir hikayesi olacak. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise her şey değişmeye başlayacak.

Tercihen yaya veya aracınızla teslimat yaparken kurumsal entrikaların, bilgisayar korsanlarının ve yapay zekalı dolandırıcıların gizemlerini çözmeye çalışacaksınız. Bu süreçte vereceğiniz kararların da Nivalis halkının üzerinde büyük etkisi olacak. Açacağınız ek hikayeler ile şehirdeki yeni yerlere ve nesnelere erişim sağlayabileceksiniz.

Oyunu Steam sayfası üzerinden istek listenize alabilirsiniz. Bununla birlikte, en azından şimdilik PC versiyonunun Türkçe altyazı ve arayüz desteği sunacağı kesinlik kazandı. Bakalım PlayStation 4, Switch ve Xbox One versiyonları da Türkçe dil desteği sunacak mı? Bunun için bekleyelim ve görelim.