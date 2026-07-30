120Hz Ekranlı Bilgisayar Tanıtıldı! AMD İşlemcisi ve 16 GB RAM'i Var

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Colorful, Rimbook L1 Plus'ı tanıttı. Böylece dizüstü bilgisayarın özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Laptop, AMD tarafından geliştirilen bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Colorful Rimbook L1 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit İşlemci: AMD Ryzen 7 7735HS

AMD Ryzen 7 7735HS Ekran Kartı: Entegre AMD Radeon 680M

Entegre AMD Radeon 680M RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Batarya: 65 Wh

65 Wh Hızlı Şarj: 65W

65W İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Ağırlık: 1.4 kg

1.4 kg Kalınlık: 16,65 mm

Colorful Rimbook L1 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzeirnde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

300 nit parlaklığın kapalı alanlar için yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle Counter Strike 2 gibi online rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Colorful tarafından tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarın ekranı yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renkler gerçeğe en yakın tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece oyunların yanı sıra grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli bir avantaj elde ediliyor. IPS ekran ise renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Colorful Rimbook L1 Plus'ın İşlemcisi Nasıl?

Rimbook L1 Plus gücünü AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekten oluşan bu işlemci, yük altındayken yani oyun oynamak veya video düzenlemek gibi bir aktivite yapılıyorken otomatik olarak 4.75 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu işlemci, AMD tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Düşük nm değeri, işlemcinin içinde yer alan transistörlerin çok daha küçük bir alana sığdırılabildiği anlamına geliyor. Transistörler birbirine yaklaştıkça elektrik sinyallari daha kısa yol katediyor. Böylece işlemcinin hem daha az güç harcayıp az ısınmasını hem de daha yüksek hızlara çıkmasını sağlıyor.

Colorful Rimbook L1 Plus'ın Ekran Kartı Nasıl?

Colorful tarafından tantıılan yeni dizüstü bilgisayar modelinde AMD Radeon 680M entegre ekran kartı bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen ekran kartı, 2.2 GHz-2.4 GHz aralığında hıza ulaşabiliyor. Bu ekran kartında RDNA 2 mimarisi mevcut. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip.

AMD Ryzen 7 7735HS ve Radeon 680M'nin Oyun Performansı Nasıl?

GTA 5 : 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda 70 FPS civarında

: 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda 70 FPS civarında Bioshock Infinite : 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda 89 FPS civarında

: 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda 89 FPS civarında Dirt Rally : 1080p çözünürlükte ve orta ayarlarda 77 FPS civarında

: 1080p çözünürlükte ve orta ayarlarda 77 FPS civarında Forza Horizon 5 : 1080p çözünürlükte ve orta ayarlarda 60 FPS civarında

: 1080p çözünürlükte ve orta ayarlarda 60 FPS civarında Street Fighter 6 : 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda 60 FPS civarında

: 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda 60 FPS civarında Far Cry 5: 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda 38 FPS civarında

Colorful Rimbook L1 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Colorful Rimbook L1 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Colorful'un ekran kartı ve anakart gibi donanım parçaları satılıyor ancak bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Rimbook L1 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleemk mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurudğumda Colorful Rimbook L1 Plus'ın okul ve iş odaklı kullanımlar için oldukça ideal olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarın yalnızca 1.4 kilogram ağırlığında olması da büyük bir avantaj. Bu sayede laptop gün içinde kolayca taşınabiliyor. Bunun yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir özellik çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da bilgisayar kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.