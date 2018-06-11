Command & Conquer Serisinin Yeni Oyunu Mobile Geliyor

Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında kendine özel bir yeri olan Command & Conquer serisinin yeni oyunu Command & Conquer: Rivals, E3 2018 sırasında düzenlenen EA Play etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Command & Conquer: Rivals’ın Android ve iOS üzerinden oynanacağı açıklandı.

1995 yılında oyuncuların hayatına giren Command & Conquer, strateji oyunları arasında bir anda yükselmiş ve en çok oynananlar arasında girmişti. Özellikle Red Alert ile birlikte devasa bir kitleye erişen seri, son olarak 2010 yılında piyasaya sürülen Command & Conquer 4: Tiberian Twilight ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

2010 yılından sonra bir tarayıcı tabanlı oyun yayınlayan Electronic Arts, E3 2018 sırasında yaptığı EA Play etkinliğinde serinin yeni oyunu Command & Conquer: Rivals’ı duyurdu. Mobil platformlar için yayınlanacak olan Command & Conquer: Rivals için bir de oynanış videosu yayınlayan şirket, birçok oyuncuyu şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Uzun süre sonra Brotherhood of Nod’un lider Kane gibi tanıdık ve özlenen karakterlere yer veren Command & Conquer: Rivals, eski oyunlar kadar ayrıntılı ve etkili olmasa bile mobil platformlar için çok iyi bir alternatif olacağını şimdiden gösterdi. Şu an için ön kayıt aşamasında olan ve yakın zaman sonra yapılacka beta testlerinin ardından oyuncularla buluşacağı söylenen Rivals için daha ayrıntılı bilgilerin, önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.