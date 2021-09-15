Covid-19 Kalp Kası İltihabı Riskini Onlarca Kat Artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı tarafından yapılan açıklamalara göre Covid-19, kalp kası iltihabı riskinin tam olarak 37 kat artmasına neden oluyor.

Covid-19 Kalp Kası İltihabı Riskini 37 Kat Artırıyor

Yaptığı açıklamalar sırasında Covid-19 ve aşılama uygulamaları ile ilgili güncel gelişmelere değinen Savaşçı, "Yapılan son çalışmada, koronavirüsü geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır.

Dolayısıyla aşı yaptıracaklarda kalp yönünden endişe olmasın. Örnek veriyorum; kişide bazı kronik hastalıklar vardır, vücutta çok fazla pıhtı atma riski vardır bu kişiler biraz daha doktor tavsiyesi ve önerilere uyarak ve kan sulandırıcı alıyorsa bu dönemde mutlaka ilaçlarına dikkat etmeleri, kalp krizi ve pıhtı atma riskini aşının da olumsuz etkisi ortaya çıkmaması anlamında önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklaması sırasında aşılara da değinen Savaşçı, "Aşılamada dünyada yedinci sıradayız. Büyük bir başarıya imza atıyor devletimiz, hem yerli aşı hem de yabancı temininde. Pfizer-BioNTech aşısında omuzda, kolda ağrılı bezeler çıkabiliyor. Bunun için halkımız endişe etmesin, birkaç gün yapılan tedavilerle normalleşiyor zaten.

Vertigoya eğimli, baş dönmesi olan kişilerde bazen aşının yan etkisi vertigoyu tetikleyebiliyor. Kol ağrısı, ateş, yaygın vücut ağrısı yapabiliyor. Bu dönemde biz genelde bol sıvı, ılık duş, istirahat öneriyoruz. Çok gerekmedikçe ağrı kesici önermiyoruz. Çok ağrı oluyorsa ağrı kesici önerebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşıların Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı

Enjeksiyon Bölgesinde Kızarlıklık

Enjeksiyon Bölgesinde Şişme

Düşük Dereceli Ateş

Yorgunluk

Kas Ağrısı

Baş Ağrısı

Titreme

İshal

Dünya genelinde kullanılmakta olan aşıların yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, düşük dereceli ateş, genel yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme ve ishal yer alıyor. Bu belirtiler hastaların tamamında gelişmiyor ve genellikle birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkıyor.

Bu yan etkilerin haricinde ciddi advers reaksiyonlarının gelişme ihtimali yalnızca yüzde 0,4 olarak kayda geçiyor. Yani her iki yüz elli uygulamadan yalnızca birinde ciddi bir yan etki görülebiliyor ve bu yan etkilerin neredeyse tamamı, hastane ortamında kolaylıkla önlenebiliyor.