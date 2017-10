CS: GO'nun En Popüler Haritalarından Dust2 Güncelleniyor

Günümüzün en yaygın olarak oynanan online FPS oyunları arasında olan CS: GO için önemli bir güncelleme yolda. Valve, Counter-Strike: Global Offensive'de oyuncuların en çok ilgi gösterdiği haritalardan olan Dust2'yi rafine ederek güncelleyeceğini duyurdu.

Counter Strike'ın en eski haritalarından olan De_Dust yıllarca oyunun eski sürümlerinde oyuncuların favorisi olmuştu. Fakat bu harita diğer haritalara göre birazdaha büyüktü; bu nedenle De_Dust'ın biraz daha küçük bir versiyonu olan Dust2 ortaya çıkmıştı. Dust2 temelde oyuncuların birbirlerini daha kolay bulmasını ve aksiyonun daha yoğun yaşanması amacını taşıyordu. Yeni nesil Counter Strike oyunu CS: GO da bu ikonik haritayı korumuş ve oyunculara sunmuştu.

Valve, geçtiğimiz Şubat ayında Dust2 haritasını rekabetçi maç eşleştirmelerinden kaldırmıştı ve herhangi bir açıklama yapmamıştı. İşte bu değişikliklerin nedeni şimdi ortaya çıktı, geçen süre içinde Valve Dust2'yi geliştirebilmek için çabalıyormuş. Valve, bu durumu şu Twitter iletisiyle duyurdu:

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy