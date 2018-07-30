Cyberpunk 2077'de 14 Dil Seçeneği Bulunacak

Polonyalı şirket CD Project'in yıllardır geliştirdiği Cyberpunk 2077 için yeni bir haber daha yayınlandı. Geliştirici firmanın yayınladığı habere göre Cyberpunk 2077'de toplamda 14 dil seçeneği bulunacak.

Cyberpunk serisinin ilk oyunu 1988 yılında, serinin ikinci yapımı Cyberpunk 2020 de 1990 yılında çıkış yapmıştı. İkinci oyundan sonra başka Cyberpunk oyunu çıkmadı. Uzun bir bekleyişten sonra serinin üçüncü yapımı Cyberpunk 2077 duyuruldu. Yeni oyun 2012'den beri geliştiriliyor.

Cyberpunk 2077'de toplamda 14 dil bulunacak. Bu diller oyunun çıkışıyla birlikte oyuna eklenmiş olacak. Oyun içinde duyurulmuş olan diller arasında maalesef Türkçe bulunmuyor. Ama The Witcher 3'de olduğu gibi oyun çıktıktan sonra oyuna eklenebilir.

Cyberpunk 2077'de olacak olan diller:

İngilizce

Lehçe

Almanca

İspanyolca

İtalyanca

Fransızca

Japonca

Çincce

Korece

Rusça

Portekizce

Macarca

Çekçe

Arapça

Cyberpunk 2077'de V isimli bir karakteri yöneteceğiz. The Witcher 3: Wild Hunt'ta olduğu gibi oyun RPG dinamikleri taşıyacak. Teknolojisiyle iç içe olarak siber savaşları konu alacak.

Cyperpunk 2077'nin sistem gereksinimleri:

Intel i7-8700K 3.70 GHz

32 GB RAM

NVIDIA GEFORCE GTX1080Ti

ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

SAMSUNG 960 PRO 512GB SSD

CORSAIR SF600 600W

Cyperpunk 2077; PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.