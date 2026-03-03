Bomba İddia: Cyberpunk 2077 Bazı Oyuncular İçin Ücretsiz Olabilir

Açık dünya oyunları söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen oyunlardan Cyberpunk 2077 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Xbox'ın resmî sosyal medya hesabında paylaşılan bir görseldeki e-postanın Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek bir sonraki oyunun CD Projekt RED'in popüler oyunu olabileceğine dair önemli ipuçları içerdiği fark edildi.

Cyberpunk 2077, Game Pass Kullanıcıları İçin Bedava Olabilir

Xbox, Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları doğrudan duyurmak yerine resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gizemli bir paylaşım yapmayı tercih etti. Resmi Game Pass hesabı üzerinden paylaşılan e-postanın "Sosyal medya ekibi, uyanın!" ifadesi ile başlaması dikkat çekti.

Daha önce hiç bu oyunu oynamamış olan kişiler, arada nasıl bir bağlantı olduğunu ilk bakışta anlamayabilir. Bu söz, Cyberpunk 2077'nin sevilen karakteri Johnny Silverhand'in meşhur "uyan" repliğine bir göndermeye benziyor. Elbette ki bu ipucu, tek başına Cyberpunk 2077'nin Game Pass'e gelmesini garanti kılmıyor. Ancak bir diğer ipucuna baktığımızda kütüphanede yer alacak oyunun Cyberpunk 2077 olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz.

Gönderilen e-postada yeni eklenecek oyunun çok iyi olacağı ifade ediliyor ve araya kalın "v" harfi sıkıştırılıyor. Oyunun ana karakterinin adının sadece "V" olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Xbox'ın yeni oyun olarak aslında Cyberpunk 2077'ye işaret ettiğini söylemek mümkün. Elbette ki bu şimdilik bir tahmin. Oyunun gerçekten CD Projekt RED'in sevilen açık dünya oyunu olup olmadığı ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

Cyberpunk 2077, son derece canlı bir dünya sunuyor. Neon tabelalar, devasa gökdelenler ve çok daha fazlası ile oyunculara unutulmaz anlar yaşatıyor. Oyun, temelde V isimli bir paralı askerin zihnine yerleşen ve onun yavaş yavaş sonunu getiren bir çipi merkezine alıyor.

Oyunda daha önce Matrix ve John Wick gibi filmlerle ön plana çıkan Keanu Reeves tarafından canlandırılan Johnny Silverhand, oyunda sürekli etkileşimde bulunacağınız, sizinle birlikte her yere gelen bir karakter olarak yer alıyor. Onunla ilişkiniz hikâyenin gidişatını bile etkileme potansiyel taşıyor.

Bu oyunun en büyük avantajlarından biri, oyunculara nasıl hareket etmek istiyorlarsa öyle ilerlemelerine izin vermek. Bu sayede kimi oyuncu önüne çıkan her düşmanı alt ederek hızlıca ilerlemeyi tercih ederken kimi de gizli ve akıllıca geliştirilen stratejilerle şekilde hareket edebiliyor.

Cyberpunk 2077 Kimlere Göre Bir Oyun?

Cyberpunk 2077, sürükleyici oyunları sevenlerin çok beğeneceği bir yapım. Gerek görsel gerek oynanış açısından oldukça ayrıntılı olduğunu söylemek mümkün. İlk piyasaya sürüldüğünde her ne kadar mevcut hatalar dolayısıyla tepki toplasa da o zamandan bu yana pek çok güncelleme yayınlandı. Sonuç itibarıyla şu an karşımızda oldukça etkileyici bir oyun bulunuyor.

Cyberpunk 2077'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Core i7-6700 / Ryzen 5 1600 Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D RAM 12 GB 16 GB Ekran Kartı GeForce GTX 1060 6GB / RX 580 / Arc A380 GeForce RTX 2060 SUPER / RX 5700 XT / Arc A770 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 70 GB kullanılabilir alan 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077'yi Kim Geliştirdi?

Cyberpunk 2077, Polonya merkezli oyun şirketi CD Projekt RED tarafından geliştirildi. Bu geliştirici aynı zamanda bir diğer popüler oyun serisi The Witcher'ı da geliştiriyor. Bu arada 2023 yılında yayınlanan indirilebilir ek içerik Phantom Liberty de yine aynı şirketin elinden çıktı.

Editörün Yorumu

Uzun zamandır Game Pass kütüphanesi sade kalmıştı. Her ne kadar oynayacak bir sürü oyun olsa da bunların önemli bir kısmını sizi saatlerce ekran başında tutmak için yeterli değil. Cyberpunk 2077'nin eklenmesiyle birlikte içerik kalitesi açısından da daha zengin kütüphane elde edebilir, o can sıkıntısından kurtulabiliriz.