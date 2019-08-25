Cyberpunk 2077'nin Oynanış Videosu 30 Ağustos'ta Yayınlanacak

CD Projekt Red'in en çok beklenen yapımlarından Cyberpunk 2077'nin yeni oynanış videosu geliyor. Gamescom'da detaylı sunumlar yapan CD Projekt Red, 30 Ağustos'ta oyun hakkında gameplay yayını yapacağını duyurdu.

CD Projekt Red'in yaklaşmakta olan yapımı etkinlik alanlarında büyük ilgi topluyor olmasına rağmen geliştirici, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına da unutmadı. Gamescom'daki gazetecilere ve oyunculara gösterdiği her şeyi ayrıca oyunculara açıklayacağını bilmek sizi mutlu edecek.

CD Projekt Red'in resmi Twitch ve Mixer platformlarından 30 Ağustos saat 21'de yapılacak yayında Cyberpunk 2077 15 dakika boyunca oynanacak. Ayrıca gameplay sonrasında stüdyodaki geliştiricilerle yapılan röportajlar, gösterilenler hakkında daha fazla bilgi de oyunculara sunulacak.

Cyberpunk 2077'nin dünyası Night City hakkında detaylı bilgilendirmede bulunacak geliştirci, oyunun herhangi bir şekilde değişip değişmediğini de göstermiş olacak. En son Keanu Reeves ile yapılan sunumda büyük ilgi toplayan CD Projekt Red, oyun içerisinde Reeves'a yer verildiğini aktarmıştı. Steam, GOG ve Epic Store'da ön satışa sunulan oyunun 16 Nisan 2020 tarihinde oynanabilir olacağını hatırlatalım.