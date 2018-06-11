Cyperpunk 2077 Gün Yüzüne Çıktı! İşte O Video

Geliştirdiği The Witcher serisiyle satış rekorları kıran Polonya merkezli oyun yapımcısı ve dağıtımcısı CD Projeckt, Microsoft E3 2018 konferansının son saniyelerinde beklenmedik bir çıkış yaptı ve Cyberpunk 2077 için uzun süredir videoyu yayınladı.

İlk olarak 1988 yılında Cyberpunk 2013 ile oyuncuların karşısına çıkan seri, özellikle 1990’da yayınlanan Cyberpunk 2020 ile adını duyurmuştu. CD Projekt ise 1990’dan beri suskunluğunu koruyan serinin yeni oyununu geliştirdiği çok uzun yıllar önce duyurmuş; ancak bir türlü Cyberpunk 2077 için harekete geçememişti. Son olarak The Witcher 3’ü piyasaya süren oyun stüdyosu, milyonlarca satan Witcher’dan sonra tamamen Cyberpunk 2077’ye odaklandığını duyurarak, beklentiyi bir hayli yükseltmişti.

CD Projekt tarafından ilk kez 2012 yılında gösterilen Cyberpunk 2077 için o günden bu yana yeni bir video yayınlanmamıştı. Geliştirilme aşamasının sonlarına geldiği tahmin edilen yapım için Microsoft’un düzenlediği konferansın son anlarındaysa yeni bir video gösterildi. Microsoft’un Xbox kanadının başındaki isim olan Phil Spencer’ın konferansa katılanlara teşekkür ettiği sırada ansızın gösterilmeye başlayan videoyla birlikte yeni Cyberpunk oyunu ayrıntılarıyla ortaya çıkmış oldu.

Cyberpunk 2077’de V isimli bir karakteri yöneteceğimizi söyleyen yapımcılar, teknolojinin çok uç noktalara ulaştığı bir evrende geçen oyunun temelde bir RPG yani rol yapma oyunu olacağını tekrar hatırlattılar. Teknolojiyle iç içe siber savaşları konu alan yapımın, neon ışıklarıyla süslü evreni daha ilk videosundan bizleri yakalamayı başarırken, en az The Witcher kadar başarılı bir yapımın geldiğini de gösterdi.