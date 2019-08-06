Darksiders II: Deathinitive Edition da Switch Yolcusu Oldu

THQ Nordic bünyesindeki oyunları yavaş yavaş Switch platformuna da uyarlıyor. Geçtiğimiz nisan ayında Darksiders Warmastered Edition Nintendo konsolunda kendisine yer bulmuştu. Avusturya menşeli yayıncı, 26 Eylül 2019 tarihinde Darksiders II: Deathinitive Edition oyununun da bu konsola geleceğini duyurdu.

Gunfire Games tarafından hazırlanan Darksiders II: Deathinitive Edition PlayStation 4, PC ve Xbox One için 2015 yılında satışa sunulmuştu. Serinin her birinde Mahşerin Dört Atlısı grubundan bir karakteri yönettiğimiz oyunda, bu defa kontrolümüzde Death var. Cennet ve Cehennem arasındaki savaş devam ederken End of Days tarafından uyandırılan Death, hem dünyayı hem de insanlığı yok ettiği gerekçesiyle suçlanan War'un adını temize çıkartmak için yola çıkıyor.

Oyunun Deathinitive sürümü orijinal oyunun çıkışı sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içerikleri barındırmasına ek olarak, yenilenen ve ince ayar yapılmış olan denge ve ganimet dağılımı, iyileştirilmiş bölüm, karakter ve ortam görselliği de sunuyor.

Switch için 26 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Darksiders II: Deathinitive Edition için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.