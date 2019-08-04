Darksiders Masa Oyununun İçeriği Detaylandırıldı

Darksiders serisinin yeni oyunu eğer bir erteleme haberiyle karşılaşmazsak bu sene satışa sunulacak. Hem ilk oyunun öncesinde geçecek hem de yan senaryolu olacak Darksiders: Genesis bildiğiniz gibi iki farklı özel sürümle satışa sunulacak: Koleksiyoncu Sürümü ve Nephilim Sürümü.

Bir önceki haberimizde sizlerle bu özel sürümlerin detaylarını paylaşmıştık. Ne var ki, Nephilim Sürümü ile gelen Darksiders: The Forbidden Land isimli resmi masa oyunu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. THQ Nordic ve Airship Syndicate yakın bir zaman önce masa oyununun içeriğini detaylandırdılar.

Belki şimdilik Darksiders serisinin ana oyunlarında Mahşerin Dört Atlısı tam anlamıyla bir araya gelemedi ama Darksiders: The Forbidden Land masa oyunu Savaş (War), Ölüm (Death), Öfke (Fury) ve Anlaşmazlık (Strife) olmak üzere dört karakteri de bir araya getirecek. Bunlara ek olarak canavarları yönetecek olan beşinci bir oyuncu daha oyuna dahil olabiliyor.

Masa oyununun biz dizi senaryoyla gruplandırılmış on dokuz bölümden oluşan orijinal bir hikayesi olacak. Tercih edilen oyun seansına göre oyuncuların birbirlerinin hikayelerini nasıl tamamlayacaklarına karar vermek durumunda kalacaklar.

Darksiders: The Forbidden Land masa oyununun içeriği ise şöyle: