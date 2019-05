David Jaffe, Farklı Türde Bir Oyun Geliştiriyor

David Jaffe uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Drawn to Death sonrasında karşımıza ne zaman çıkacağını merak ediyorken, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kendisinin yeni bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ünlü isim, türü korku olan yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

2005 yılında PlayStation 2 için satışa sunulan God of War için yönetmen koltuğunda oturan David Jaffe, devam oyununda bu koltuğu Cory Barlog ile paylaşmıştı. Twisted Metal, Twisted Metal 2, Twisted Metal: Black ve Twisted Metal: Head-On oyunlarının da üreticisi olmanın yanı sıra tasarımcılığını ve yönetmenliğini yapan Jaffe, son olarak 2017 yılında satışa sunulan Drawn to Death oyununun da yönetmenliğini yapmıştı. Ne var ki, bu oyun pek bir beğeni toplayamamış ve bu yılın Mart ayında da sunucuları kapatılmıştı.

Drawn to Death sonrasında ünlü ismin sıradaki projesini merak ediyorduk ama David Jaffe uzun zamandır ortalıklarda görünmemişti. Yakın bir zaman önce Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşıma bakacak olursak, Jaffe yeni bir korku oyunu üzerinde çalışmaya başlamış.

"Bu günlerde yeni bir şey tasarlıyorum / yazıyorum. Oyun içi hikaye anlatımı ile yeni bir şey sunan tekil-oyunculu bir korku oyunu ve ona aşığım." yorumununda bulundu David Jaffe ve devam etti. "Neyin üzerinde çalıştığımı kimseye göstermedim. Ve bu nedenle hiçbir fonlamam ve projede herhangi bir çıkarım yok. Dünyaya gösterdiğim zaman, herkes nefret edebilir ve kimse yapmak istemeyebilir. Veya belki de sıradaki büyük şey olacaktır. Şu aşamada bilemiyorum."

I'm designing/writing something new these days. It's a single player, horror game that is attempting something new with in-game storytelling and I am in love with it.



1/3