Dead Space Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Dead Space serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Dead Space serisi yüzde 85'e varan indirime girdi. Böylece hayatta kalma ve korku türlerindeki bu oyunları çok ucuza satın alamak mümkün hâle geldi. Kampanya 16 Mart tarihinde sona erecek.

Steam'de Dead Space Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Dead Space (2023) 59.99 dolar (2.643 TL) 8.99 dolar (396 TL) %85 Dead Space (2008) 19.99 dolar (880 TL) 7.99 dolar (352 TL) %60 Dead Space 2 19.99 dolar (880 TL) 3.99 dolar (175 TL) %80 Dead Space 3 19.99 dolar (880 TL) 3.99 dolar (175 TL) %80

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Dead Space, Steam'de başlayan kampanya kapsamında yüzde 85 oranında indirime girdi. Hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu oyun, 59.99 dolar (2.643 TL) yerine 8.99 dolar (396 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Dead Space 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunun fiyatı 19.99 dolardan (880 TL) 3.99 dolara (175 TL) düştü. Visceral Games tarafından 2011 yılında piyasaya sürülen oyun 87 Metacritic puanına sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise çok olumlu durumda.

Visceral Games tarafından geliştirilen Dead Space 3 yüzde 80 oranında indirime girdi. 2013 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyun 19.99 dolar (880 TL) yerine 3.99 dolar (175 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. 78 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemelerinin çoğunlukla olumlu olduğunu belirtelim.

Dead Space Nasıl Bir Oyun?

Isaac Clarke isimli bir mühendisi kontrol ettiğimiz Dead Space, dev uzay gemisi olan USG Ishimura'da yaşanan felaketi konu alıyor. Uzay gemisini istila eden Necromorph yaratıklarla mücadele ederken aynı zamanda hayatta kalmaya çalışıyoruz. 2023 sürümünde görsel, ses ve oynanış yeniden elden geçirildi. Böylece oyun daha etkileyici hâle geldi.

Dead Space 2 Nasıl Bir Oyun?

Dead Space 2, Isaac Clarke'ın hikâyesini daha kapsamlı şekilde ele alıyor. Sprawl isimli uzay istasyonunda geçen oyunda hem korku dolu anlar yaşıyor hem de aksiyon dolu sahnelere tanıklık ediyoruz. Visceral Games tarafından geliştirilen oyundaki sesler ve atmosfer, gerilimin sürekli yüksek olmasını sağlıyor.

Dead Space 3 Nasıl Bir Oyun?

Dead Space 3, korku yerine aksiyona odaklandığı için çeşitli eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı. Isaac Clarke'ın hikâyesine devam eden bu oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da bulunuyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunda Necromorph isimli yaratıklarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Editörün Yorumu

Dead Space benim en sevdiğim serilerden biridir. Hem atmosferi hem hikâyesi hem de oynanış sistemiyle birlikte keyifli bir oynanış sunuyor. Eğer hayatta kalma ve korku türlerini seviyorsanız kampanyadan yararlanabilir ve Dead Space serisini oynayarak uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.