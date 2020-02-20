Death Standing için Gizemli Bir Video Paylaşıldı

Bugün Death Stranding için gizemli bir klip yayınlandı. Hideo Kojima bir şeyler karıştırıyor ama ne?

Oyun sektörünün son derece önemli isimlerinden olan Hideo Kojima, dört yıllık bir aradan sonra Death Stranding ile geri dönüşe imza atmıştı. 2016 yılındaki duyurunun ardından geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan oyun, bu Yaz mevsiminde de PC için Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa sunulacak.

Bir süredir sessiz olan Hideo Kojima, Twitter hesabı üzerinden Death Stranding ile ilgili oldukça gizemli bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım ise 1917 filminden esinlenilerek hazırlanmış olan kırk beş saniyelik bir klip oluyor. Senaryodaki Birinci Dünya Savaşı dönemine ait kısımların görüldüğü klibin sonunda ise COMING 2020, yani 2020'DE GELİYOR ibaresi görünüyor.

Şu an Death Stranding oyununun PC versiyonu gündemde olduğu için bu klip muhtemelen bu versiyonun ilk tanıtımı olabilir. Bir diğer ihtimal ise Hideo Kojima'nın oyun için bir indirilebilir içerik yayınlamaya hazırlanıyor olması. Açıkçası bir çıkarım yapmak şu durumda biraz zor ama tahminler elbette çoğaltılabilir. Bahsi geçen klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.