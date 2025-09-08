Türkçe Destekli Ücretsiz FPS Oyunu Steam'de Yeni Bir Rekor Kırdı
Kısa sürede çok popüler hâle gelen Delta Force, eş zamanlı oyuncu sayısı ile yeni bir rekor kırdı. İşte büyük bir başarı elde eden oyunun detayları!
Kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan Delta Force, yeni bir rekor kırarak önemli bir başarının altına imza attı. Yayıncılığını TiMi Studio Group'un üstlendiği ücretsiz FPS oyunu eş zamanlı oyuncu sayısı yüz binlerce oyuncuya ulaştı.
Delta Force, Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı
2024 yılının aralık ayında çıkan Delta Force, Steam'de 6 Eylül 2025 tarihinde 213 bin 519 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu, oyunun şimdiye kadar gördüğü en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı. Delta Force'un bu başarıyı bir yıldan kısa bir sürede elde etmesi, oyunun popüleriğinin istikrarlı bir şekilde artığının net bir göstergesi.
Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri çapraz platform desteği ile birlikte 19 Ağustos 2025 tarihinde çıktı. Çapraz platform desteği, PC ve konsol oyuncularının aynı sunucularda oynayabilmesini sağlıyor. Bu desteğin de etkisiyle oyunun konsol sürümü yeni rekor üzerinde büyük rol oynuyor.
Delta Force Nasıl Bir Oyun?
Delta Force, ücretsiz FPS oyunları arasında yer alıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda birden fazla mod mevcut. Örneğin Harp modunda 32'şer kişilik iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz. Oyunda tanklardan helikopterlere kadar çeşitli araçlar bulunuyor. Bu araçlar, oyunun çok daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor.
Ayrıca Black Hawk Down isimli bir indirilebilir içerik de yer alıyor. Unreal engine 5 ile geliştirilen bu modda taktiksel bir şekilde ilerleyerek görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Co-op desteğine sahip olan Black Hawn Down'ı arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.
Delta Force Fragmanı
Delta Force Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD HD 7870 / Intel Arc A380
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Hyundai Sessiz Hava Taksisi: Hyundai Supernal SA-2 Özellikleri Neler?
Sessiz çalışma özelliği ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Hyundai Supernal SA-2 hava taksisini gördünüz mü? İşte, Supernal SA-2 hakkında her şey!
Delta Force'un yüklenebilmesi için en az 88 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.