PS5 Çıkış Oyunu Destruction AllStars Ertelendi!

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Sony, bugün yaptığı açıklama ile birlikte PlayStation 5 çıkış oyunlarından Destruction AllStars'ın ertelendiğini duyurdu. PlayStation'ın resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre oyun için ön sipariş veren kişilerin ödediği tutarın iade edileceğine de yer verildi.

Destruction AllStars Çıkış Tarihi Ne Zamana Ertelendi?

Sony tarafından resmi PlayStation sitesinde yapılan açıklamada PlayStation 5 çıkış oyunlarından bir tanesi olan Destruction AllStars'ın ertelendiğinin duyurusu yapıldı ve buna ek olarak video oyununun sevenlerini mutlu edecek bir bilgi daha verildi. Sony tarafından aktarılan bilgilere göre Oyun PlayStation 5'te çıkış yaptıktan sonra iki ay boyunca PlayStation Plus kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.

Oyun piyasaya sürülmeden önce 619 TL karşılığında zaten ön sipariş verilebiliyordu ancak yakın bir zamanda paylaşılan bir blog yazısında video oyunu için PlayStation'ın sitesinden veya perakendeciler aracılığı ile ön sipariş veren herkese geri ödeme yapılacağını duyuruldu.

Oyunun çıkış tarihi önceden her ne kadar kasım olarak işaretlenmiş olsa da Sony tarafından yapılan açıklama sonrasında bu tarih 2021 yılının şubat ayına alındı. Sony, Destruction AllStars çıkış tarihi ertelenmesi ile ilgili blog yazısında, bu haberin oyunun PlayStation 5'in çıkışında oynamak isteyenler için bir hayal kırıklığı yaratan bir haber olabileceğini ancak oyunu bekleyen kişilerin alınan bu kararı anladığını umduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu PlayStation Store veya PlayStation.com üzerinden sipariş vermiş olan oyuncuların parası iade edilecektir."

PlayStation'ın resmi web sitesinde yayımladığı blog yazısı, "Önümüzdeki hafta yepyeni bir fragman ve oyun hakkında daha fazla ayrıntı ile geri döneceğiz. Böylece oyunu şubat ayında indirdiğinizde sizin neyi beklediğini bileceksiniz" ifadeleri ile sonlandırıldı. Sony, bu açıklamaya göre önümüzdeki hafta içerisinde oyuncuları ertelenen söz konusu video oyunu ile ilgili yeni gelişmelerden haberdar ederek kafalarındak soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor.

Oyun, Lucid Games tarafından geliştirilen yeni bir video oyunudur. Oyun hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak oyunun sayfasında yer alan bilgilere göz atan oyuncuların büyük bir kısmı zamanlamanın, stratejinin ve yeteneğe en çok ihtiyaç duyulan video oyunlarından biri olacağını tahmin ediyor.