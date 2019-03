Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunlarının PC platformuna da çıkışlarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik bir çıkış tarihi verilemiyor, ama yavaş yavaş yeni bilgiler de gelmeye başladı. Detroit: Become Human sistem gereksinimleri, Epic Games Store üzerinden açıklandı.

Bu senenin en büyük sürprizlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz ki Quantic Dream stüdyosunun on iki yılın ardından platforma özel oyun anlamında Sony ile yollarını ayırmasıydı. Esasen Xbox 360 için geliştirilmesine başlanan, ama çocuk kaçırma temasından dolayı kabul edilmeyen Heavy Rain için Sony devreye girmişti. Bu devreye giriş, devamında çıkacak olan Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunlarının da bu zamana kadar PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformlarına özel olmasını sağlamıştı. Ne var ki, geçtiğimiz ay öncelikle NetEase ve son olarak da Game Developers Conference 2019 sırasında duyurulan Epic Games ile yapılan anlaşma, bir dönemin de sonu olmuştu.

Bildiğiniz gibi Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human oyunları bu senenin sonuna doğru PC platformuna gelecek. Bir seneliğine Epic Games Store üzerinden satılacak olan oyunların şimdilik çıkış tarihleri belli değil, ama bu oyunlardan Detroit: Become Human için çevrimiçi mağazadaki sayfası üzerinden PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı. En düşük i5-2400 veya muadili bir işlemcisi, 4 GB belleği, NVIDIA GTX 660 veya muadili bir ekran kartı olan bir sistem, oyunu sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak tanıyacaktır. Vulkan API kullanılacak olan oyunun sistem gereksinimleri ile ilgili tüm detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Detroit: Become Human En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya muadili

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya muadili

Ekran Kartı Belleği: 2 GB

Ekran Kartı API: Vulkan

Detroit: Become Human Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: i7-2700K veya muadili

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 veya muadili

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Ekran Kartı API: Vulkan