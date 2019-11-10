Diablo IV'ün Oyun İçi Ödeme Sistemi ve Genişletme Paketleri Olacak

Diablo serisi yedi yıllık bir aranın ardından ihtişamlı bir geri dönüşe hazırlanıyor. Her ne kadar şu an çıkış tarihini bilmiyor olsak da çok fazla gecikeceğini sanmıyoruz. Tabii ki geliştirilme aşamasına ne zaman başlandığının da önemi var ama tahminler 2021 yılı içerisinde büyük buluşmanın gerçekleşeceği yönünde birleşiyor. Bakalım Blizzard Entertainment nasıl bir planlama yapmış? Öte yandan, serinin yeni oyunu ile ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. Diablo IV oyun içi ödeme sistemi ile gelecek ve genişletme paketleri yayınlanacak.

Twitch yayıncısı Quin69, BlizzCon 2019 etkinliği sırasında Baş Tasarımcı Joe Shely ile kısa bir konuşma fırsatı bulmuş. Bu konuşma sırasında Quin69, Diablo IV için oyun içi ödeme veya ücretli abonelik servisinin planlanıp planlanmadığını sormuş. Shely tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa oyunda oyun içi ödeme sistemi bulunacak. Gerçek para vererek alacağınız eşyalar olacak ama bunlar tamamıyla kozmetik ile sınırlı olacak. Yani sadece karakterinizin dış görünüşünü değiştirebileceğiniz, oynanışa etki etmeyen içerikler olacak.

Quin69 tarafından sorulan bir diğer soruya bakılırsa, Diablo IV oyununda MTX de olacak. Şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor ama Baş Tasarımcı Joe Shely oyun içi ödeme sisteminin oyunculara çok daha fazla seçenek sunacağını belirtiyor.

Oyun içi ödeme sisteminin dışında, günümüzdeki hemen her oyunda olduğu gibi Blizzard Entertainment Diablo IV için genişletme paketleri de yayınlayacağı resmi olarak onaylandı. Ne var ki şu an için bu genişletme paketleri hakkında tahminlerimize bırakılan ipuçları verilmiş değil. Bekleyecek ve göreceğiz.