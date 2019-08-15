DiRT Rally 2.0'ın Üçüncü ve Dördüncü Sezon İçerikleri Detaylandırıldı

Codemasters bir yandan GRID oyununun geliştirilme sürecine devam ederken, bir yandan da halihazırda piyasada olan ralli oyunu DiRT Rally 2.0 için yeni içeriklerin hazırlıklarını yapıyor. Amerikan menşeli yayıncı tarafından yapılan duyuruya bakılırsa, yeni sezon içerikleri bu ayın sonlarına doğru başlanacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için yayınlanacak olan üçüncü sezon içeriklerinin açılışı 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Önceki iki sezonda olduğu gibi bu sezon içerikleri de haftalara ayrılmış durumda.

İlk hafta 2001 model SUBARU Impreza ve Ford Focus RS Rally arabaları, üçüncü hafta Argolis (Yunanistan) parkuru ve özel logo paketi, beşinci hafta Peugeot 306 Maxi ve Seat Ibiza Kit arabaları, yedinci hafta Yas Marina Circuit ve Abu Dhabi parkuru ve özel bir logo paketi, dokuzuncu hafta Peugeot 206 Rally ve Volkswagen Golf Kitcar arabaları ve son hafta Jämsä (Finlandiya) parkuru ve yine özel bir logo paketi gelecek.

Codemasters yaptığı duyuruda dördüncü sezonda gelecek olan içerikleri de detaylandırdı. Bir sonraki sezon 19 Kasım 2019 tarihinde başlayacak. İlk haftada Güney Afrika dolaylarına gideceğimiz Killarney International Raceway pisti DiRT Rally 2.0 oyununa gelecek. Üçüncü hafta bizi Birleşik Krallık topraklarına götürecek bir diğer parkur olan Lydden Hill ve özel logo paketi yayınlanacak.

Beşinci hafta ise bir diğer özel logo paketi ve Renault Clio R.S. RX, Renault Megane R.S. RX ve Ford Fiesta Rallycross (MK8) olmak üzere üç yeni araba, dokuzuncu hafta Peugeot 208 WRX ve standart Ford Fiesta Rallycross arabası ve son hafta da Ford Fiesta RXS Evo 5, Audi S1 EKS RX quattro, Seat Ibiza RX ve bir başka özel logo paketi oyunun içeriğine dahil olacak.