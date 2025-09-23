Disney Plus Yeniden Zamlandı: Fiyat Artışı Türkiye'ye Yansıyacak mı?
Disney Plus, ABD'deki aylık abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Yeni üyelik ücretleri 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Ünlü dijital yayın platformu Disney Plus abonelik ücretlerine bir kez daha zam yapma kararı aldı. Platformun kendi üyelik paketlerinin yanı sıra Hulu ve ESPN gibi hizmetlerle sunulan diğer paketlerin de fiyatları arttı. Yeni üyelik ücretleri 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki yapılan zam Türkiye'deki fiyatları da etkileyecek mi? Detaylar haberde.
Disney Plus ABD'deki Üyelik Ücretlerine Zam Yaptı
Yeni fiyat artışı kararıyla birlikte aylık 9.99 dolar olan reklamlı Disney Plus paketi 11.99 dolara yükselecek. Reklamsız Premium paket ise 15,99 dolardan 18,99 dolara çıkacak. Diğer üyelik ücretlerinin zam sonraki fiyatları ise şu şekilde:
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Reklamlı Disney+
|9.99 dolar
|11.99 dolar
|Reklamsız Disney+
|15.99 dolar
|18.99 dolar
|Reklamlı Disney+ ve Hulu Paketi
|10.99 dolar
|12.99 dolar
|Reklamsız Disney+ ve Hulu Paketi
|19.99 dolar
|Fiyatında değişiklik olmadı
|Reklamlı Disney+, Hulu ve ESPN Paketi
|16.99 dolar
|19.99 dolar
|Reklamsız Disney+, Reklamsız Hulu ve Reklamlı ESPN Paketi
|26.99 dolar
|29.99 dolar
|Reklamsız Disney+, Reklamlı Hulu ve Reklamlı ESPN Paketi
|21.99 dolar
|24.99 dolar
|Reklamlı Disney+, Hulu ve Max Basic Paketi
|16.99 dolar
|19.99 dolar
|Reklamsız Disney+, Hulu ve Max Basic Paketi
|29.99 dolar
|32.99 dolar
Disney'in bu kararı, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan zammın ve Netflix'e benzer şekilde şifre paylaşımını engelleme girişimlerinin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere, bu hamleler sonucunda platform yaklaşık 700 bin abonesini kaybetmişti.
Şirketin Jimmy Kimmel'ın programını yayından kaldırma kararı da sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açmıştı. Aboneler ise bu karara karşı Disney+ aboneliklerini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Disney, gelen tepkiler üzerine programı geri getirse de yeni fiyat artışı bazı kullanıcıların platforma geri dönmesini engelleyebilir.
Türkiye'deki Aboneliklere Zam Gelecek mi?
Öte yandan söz konusu fiyat artışının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak şirket geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'de uyguladığı zam kararının ardından aynı ay Türkiye'deki üyelik ücretlerine de zam yapmıştı. Gelişmeler için takipte kalın!