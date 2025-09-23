Disney Plus Yeniden Zamlandı: Fiyat Artışı Türkiye'ye Yansıyacak mı?

Ünlü dijital yayın platformu Disney Plus abonelik ücretlerine bir kez daha zam yapma kararı aldı. Platformun kendi üyelik paketlerinin yanı sıra Hulu ve ESPN gibi hizmetlerle sunulan diğer paketlerin de fiyatları arttı. Yeni üyelik ücretleri 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki yapılan zam Türkiye'deki fiyatları da etkileyecek mi? Detaylar haberde.

Disney Plus ABD'deki Üyelik Ücretlerine Zam Yaptı

Yeni fiyat artışı kararıyla birlikte aylık 9.99 dolar olan reklamlı Disney Plus paketi 11.99 dolara yükselecek. Reklamsız Premium paket ise 15,99 dolardan 18,99 dolara çıkacak. Diğer üyelik ücretlerinin zam sonraki fiyatları ise şu şekilde:

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Reklamlı Disney+ 9.99 dolar 11.99 dolar Reklamsız Disney+ 15.99 dolar 18.99 dolar Reklamlı Disney+ ve Hulu Paketi 10.99 dolar 12.99 dolar Reklamsız Disney+ ve Hulu Paketi 19.99 dolar Fiyatında değişiklik olmadı Reklamlı Disney+, Hulu ve ESPN Paketi 16.99 dolar 19.99 dolar Reklamsız Disney+, Reklamsız Hulu ve Reklamlı ESPN Paketi 26.99 dolar 29.99 dolar Reklamsız Disney+, Reklamlı Hulu ve Reklamlı ESPN Paketi 21.99 dolar 24.99 dolar Reklamlı Disney+, Hulu ve Max Basic Paketi 16.99 dolar 19.99 dolar Reklamsız Disney+, Hulu ve Max Basic Paketi 29.99 dolar 32.99 dolar

Disney'in bu kararı, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan zammın ve Netflix'e benzer şekilde şifre paylaşımını engelleme girişimlerinin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere, bu hamleler sonucunda platform yaklaşık 700 bin abonesini kaybetmişti.

Şirketin Jimmy Kimmel'ın programını yayından kaldırma kararı da sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açmıştı. Aboneler ise bu karara karşı Disney+ aboneliklerini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Disney, gelen tepkiler üzerine programı geri getirse de yeni fiyat artışı bazı kullanıcıların platforma geri dönmesini engelleyebilir.

Türkiye'deki Aboneliklere Zam Gelecek mi?

Öte yandan söz konusu fiyat artışının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak şirket geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'de uyguladığı zam kararının ardından aynı ay Türkiye'deki üyelik ücretlerine de zam yapmıştı. Gelişmeler için takipte kalın!