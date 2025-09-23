Disney Plus Yeniden Zamlandı: Fiyat Artışı Türkiye'ye Yansıyacak mı?

Disney Plus, ABD'deki aylık abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Yeni üyelik ücretleri 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Barış Toku
Barış Toku -

Ünlü dijital yayın platformu Disney Plus abonelik ücretlerine bir kez daha zam yapma kararı aldı. Platformun kendi üyelik paketlerinin yanı sıra Hulu ve ESPN gibi hizmetlerle sunulan diğer paketlerin de fiyatları arttı. Yeni üyelik ücretleri 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki yapılan zam Türkiye'deki fiyatları da etkileyecek mi? Detaylar haberde.

Disney Plus ABD'deki Üyelik Ücretlerine Zam Yaptı

Yeni fiyat artışı kararıyla birlikte aylık 9.99 dolar olan reklamlı Disney Plus paketi 11.99 dolara yükselecek. Reklamsız Premium paket ise 15,99 dolardan 18,99 dolara çıkacak. Diğer üyelik ücretlerinin zam sonraki fiyatları ise şu şekilde:

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
Reklamlı Disney+ 9.99 dolar 11.99 dolar
Reklamsız Disney+ 15.99 dolar 18.99 dolar
Reklamlı Disney+ ve Hulu Paketi 10.99 dolar 12.99 dolar
Reklamsız Disney+ ve Hulu Paketi 19.99 dolar Fiyatında değişiklik olmadı
Reklamlı Disney+, Hulu ve ESPN Paketi 16.99 dolar 19.99 dolar
Reklamsız Disney+, Reklamsız Hulu ve Reklamlı ESPN Paketi 26.99 dolar 29.99 dolar
Reklamsız Disney+, Reklamlı Hulu ve Reklamlı ESPN Paketi 21.99 dolar 24.99 dolar
Reklamlı Disney+, Hulu ve Max Basic Paketi 16.99 dolar 19.99 dolar
Reklamsız Disney+, Hulu ve Max Basic Paketi 29.99 dolar 32.99 dolar

Disney'in bu kararı, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan zammın ve Netflix'e benzer şekilde şifre paylaşımını engelleme girişimlerinin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere, bu hamleler sonucunda platform yaklaşık 700 bin abonesini kaybetmişti.

Şirketin Jimmy Kimmel'ın programını yayından kaldırma kararı da sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açmıştı. Aboneler ise bu karara karşı Disney+ aboneliklerini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Disney, gelen tepkiler üzerine programı geri getirse de  yeni fiyat artışı bazı kullanıcıların platforma geri dönmesini engelleyebilir.

Türkiye'deki Aboneliklere Zam Gelecek mi?

Öte yandan söz konusu fiyat artışının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak şirket geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'de uyguladığı zam kararının ardından aynı ay Türkiye'deki üyelik ücretlerine de zam yapmıştı. Gelişmeler için takipte kalın!

Disney Plus Fiyatı Ne Kadar? Güncel 2025 Ücreti
İNTERNET

Disney Plus Fiyatı Ne Kadar? Güncel 2025 Ücreti

Disney Plus üyelik ücreti ne kadar oldu? Disney Plus'ın reklamlı ve reklamsız fiyatları dahil merak edilen tüm bilgiler burada. İşte 2025 abonelik fiyatı!

Kaynak: https://www.macrumors.com/2025/09/23/disney-plus-price-increase-2025/

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER